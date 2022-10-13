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Оператор беспилотников рассказал о дуэлях коптеров во время спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/bespilotniki-1823600507.html
Оператор беспилотников рассказал о дуэлях коптеров во время спецоперации
Оператор беспилотников рассказал о дуэлях коптеров во время спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022
Оператор беспилотников рассказал о дуэлях коптеров во время спецоперации
Командир группы обучения операторов беспилотных летающих аппаратов Девятого полка Народной милиции ДНР с позывным Тарик рассказал РИА Новости об основных... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:21
2022-10-13T11:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Командир группы обучения операторов беспилотных летающих аппаратов Девятого полка Народной милиции ДНР с позывным Тарик рассказал РИА Новости об основных приемах борьбы против дронов противника.Так, в рамках спецоперации используются как "дронобойные ружья", которых сейчас не хватает, так и воздушный таран. Собеседник агентства отметил, что знает несколько удачных примеров."Знаю случаи — ребята шли на таран, причем умудрялись сохранить свою "птичку", но при этом сбить "птицу" противника. Нужна определенная траектория, чтобы это сделать. Есть у нас умельцы", — сказал Тарик.Он отметил, что операторов дронов пока не учат приемам воздушного тарана из-за нехватки учебных беспилотников.Учебную группу пилотов-операторов БПЛА сформировали из мобилизованных новобранцев ДНР и военнослужащих девятого полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым.С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
https://ria.ru/20221012/svo-1823267339.html
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донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
10:21 13.10.2022 (обновлено: 11:18 13.10.2022)
 
Оператор беспилотников рассказал о дуэлях коптеров во время спецоперации

Оператор беспилотников рассказал о дуэлях и таранах коптерами во время спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии готовит к полету беспилотный летательный аппарат ZALA
Военнослужащий Росгвардии готовит к полету беспилотный летательный аппарат ZALA - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Росгвардии готовит к полету беспилотный летательный аппарат ZALA . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Командир группы обучения операторов беспилотных летающих аппаратов Девятого полка Народной милиции ДНР с позывным Тарик рассказал РИА Новости об основных приемах борьбы против дронов противника.
Так, в рамках спецоперации используются как "дронобойные ружья", которых сейчас не хватает, так и воздушный таран. Собеседник агентства отметил, что знает несколько удачных примеров.
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"Знаю случаи — ребята шли на таран, причем умудрялись сохранить свою "птичку", но при этом сбить "птицу" противника. Нужна определенная траектория, чтобы это сделать. Есть у нас умельцы", — сказал Тарик.
Он отметил, что операторов дронов пока не учат приемам воздушного тарана из-за нехватки учебных беспилотников.

"Это не очень эффективно. (В бою. — Прим. ред.) должна создаться определенная ситуация. То есть когда ты ее заметил (машину противника. — Прим. ред.), скорость, угол атаки. <…> Ну и это такой уже размен идет. Раз на раз. Скорее всего, что погибнет и атакующая "птица", — заключил "Тарик".

Учебную группу пилотов-операторов БПЛА сформировали из мобилизованных новобранцев ДНР и военнослужащих девятого полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым.
С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
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