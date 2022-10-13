https://ria.ru/20221013/bespilotniki-1823600507.html

Оператор беспилотников рассказал о дуэлях коптеров во время спецоперации

Оператор беспилотников рассказал о дуэлях коптеров во время спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022

Оператор беспилотников рассказал о дуэлях коптеров во время спецоперации

Командир группы обучения операторов беспилотных летающих аппаратов Девятого полка Народной милиции ДНР с позывным Тарик рассказал РИА Новости об основных... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:21

2022-10-13T10:21

2022-10-13T11:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Командир группы обучения операторов беспилотных летающих аппаратов Девятого полка Народной милиции ДНР с позывным Тарик рассказал РИА Новости об основных приемах борьбы против дронов противника.Так, в рамках спецоперации используются как "дронобойные ружья", которых сейчас не хватает, так и воздушный таран. Собеседник агентства отметил, что знает несколько удачных примеров."Знаю случаи — ребята шли на таран, причем умудрялись сохранить свою "птичку", но при этом сбить "птицу" противника. Нужна определенная траектория, чтобы это сделать. Есть у нас умельцы", — сказал Тарик.Он отметил, что операторов дронов пока не учат приемам воздушного тарана из-за нехватки учебных беспилотников.Учебную группу пилотов-операторов БПЛА сформировали из мобилизованных новобранцев ДНР и военнослужащих девятого полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым.С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.

https://ria.ru/20221012/svo-1823267339.html

https://ria.ru/20221010/mediki-1822766446.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, безопасность