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Российские военные за время спецоперации уничтожили 2211 украинских БПЛА - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/bespilotnik-1823752348.html
Российские военные за время спецоперации уничтожили 2211 украинских БПЛА
Российские военные за время спецоперации уничтожили 2211 украинских БПЛА - РИА Новости, 13.10.2022
Российские военные за время спецоперации уничтожили 2211 украинских БПЛА
Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили более 2,2 тысячи украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:28
2022-10-13T15:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили более 2,2 тысячи украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в четверг."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 321 самолет, 161 вертолет, 2211 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены 5720 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3467 орудий полевой артиллерии и минометов, более 6,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823603326.html
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украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
15:28 13.10.2022 (обновлено: 15:35 13.10.2022)
 
Российские военные за время спецоперации уничтожили 2211 украинских БПЛА

Минобороны: российские военные за время спецоперации уничтожили 2211 украинских БПЛА

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceСбитый беспилотник на территории Запорожской атомной электростанции
Сбитый беспилотник на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Сбитый беспилотник на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили более 2,2 тысячи украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в четверг.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 321 самолет, 161 вертолет, 2211 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.
Отмечается, что также уничтожены 5720 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3467 орудий полевой артиллерии и минометов, более 6,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
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