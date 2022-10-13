https://ria.ru/20221013/bespilotnik-1823752348.html

Российские военные за время спецоперации уничтожили 2211 украинских БПЛА

Российские военные за время спецоперации уничтожили 2211 украинских БПЛА - РИА Новости, 13.10.2022

Российские военные за время спецоперации уничтожили 2211 украинских БПЛА

Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили более 2,2 тысячи украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:28

2022-10-13T15:28

2022-10-13T15:35

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили более 2,2 тысячи украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в четверг."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 321 самолет, 161 вертолет, 2211 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены 5720 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3467 орудий полевой артиллерии и минометов, более 6,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823603326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, в мире