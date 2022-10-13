https://ria.ru/20221013/benzin-1823868381.html
Новак рассказал о ценах на бензин
Новак рассказал о ценах на бензин - РИА Новости, 13.10.2022
Новак рассказал о ценах на бензин
Розничная цена топлива в РФ в 2022 году росла значительно ниже инфляции, кабмин будет следить, чтобы в будущем она росла не выше инфляции, заявил вице-премьер... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:29
2022-10-13T22:29
2022-10-13T22:29
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бензин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Розничная цена топлива в РФ в 2022 году росла значительно ниже инфляции, кабмин будет следить, чтобы в будущем она росла не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Цены в течение этого года на заправках выросли ниже инфляции значительно. Если говорить об автомобильном бензине, то рост цен составил всего порядка 1% в течение этого года. И в будущем мы также будем строго следить за тем, чтобы цены росли не выше инфляции", - заявил Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20221012/inflyatsiya-1823511433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, александр новак, россия, бензин
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Бензин
Новак рассказал о ценах на бензин
Новак: рост цены топлива в 2022 году ниже инфляции, правительство будет следить за этим