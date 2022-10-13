https://ria.ru/20221013/benzin-1823868381.html

Новак рассказал о ценах на бензин

Новак рассказал о ценах на бензин - РИА Новости, 13.10.2022

Новак рассказал о ценах на бензин

Розничная цена топлива в РФ в 2022 году росла значительно ниже инфляции, кабмин будет следить, чтобы в будущем она росла не выше инфляции, заявил вице-премьер... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T22:29

2022-10-13T22:29

2022-10-13T22:29

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Розничная цена топлива в РФ в 2022 году росла значительно ниже инфляции, кабмин будет следить, чтобы в будущем она росла не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Цены в течение этого года на заправках выросли ниже инфляции значительно. Если говорить об автомобильном бензине, то рост цен составил всего порядка 1% в течение этого года. И в будущем мы также будем строго следить за тем, чтобы цены росли не выше инфляции", - заявил Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20221012/inflyatsiya-1823511433.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, александр новак, россия, бензин