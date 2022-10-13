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Новак рассказал о ценах на бензин - РИА Новости, 13.10.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Новак рассказал о ценах на бензин
Новак рассказал о ценах на бензин - РИА Новости, 13.10.2022
Новак рассказал о ценах на бензин
Розничная цена топлива в РФ в 2022 году росла значительно ниже инфляции, кабмин будет следить, чтобы в будущем она росла не выше инфляции, заявил вице-премьер... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:29
2022-10-13T22:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
бензин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Розничная цена топлива в РФ в 2022 году росла значительно ниже инфляции, кабмин будет следить, чтобы в будущем она росла не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Цены в течение этого года на заправках выросли ниже инфляции значительно. Если говорить об автомобильном бензине, то рост цен составил всего порядка 1% в течение этого года. И в будущем мы также будем строго следить за тем, чтобы цены росли не выше инфляции", - заявил Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, бензин
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Бензин
22:29 13.10.2022
 
Новак рассказал о ценах на бензин

Новак: рост цены топлива в 2022 году ниже инфляции, правительство будет следить за этим

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Розничная цена топлива в РФ в 2022 году росла значительно ниже инфляции, кабмин будет следить, чтобы в будущем она росла не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Цены в течение этого года на заправках выросли ниже инфляции значительно. Если говорить об автомобильном бензине, то рост цен составил всего порядка 1% в течение этого года. И в будущем мы также будем строго следить за тем, чтобы цены росли не выше инфляции", - заявил Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияБензин
 
 
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