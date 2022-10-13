https://ria.ru/20221013/benzin-1823743651.html

В Париже ввели лимит на покупку бензина

В Париже ввели лимит на покупку бензина - РИА Новости, 13.10.2022

В Париже ввели лимит на покупку бензина

В центре Парижа выстроились очереди к заправочным станциям, топливо быстро заканчивается, в городе уже ввели лимит в 50 евро на покупку бензина на фоне нехватки РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:05

2022-10-13T15:05

2022-10-13T15:09

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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. В центре Парижа выстроились очереди к заправочным станциям, топливо быстро заканчивается, в городе уже ввели лимит в 50 евро на покупку бензина на фоне нехватки топлива из-за забастовок, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.На площади Трокадеро в Париже в четверг наблюдается длинная очередь из автомобилей и мотоциклов, желающих заправиться. Движение из-за большого скопления транспортных средств на этом участке затруднено.Очередь к автозаправочной станции регулируется полицейскими патрулями.На одной из колонок висит листок с надписью о том, что максимальная сумма заправки не должна превышать 50 евро, чтобы большее число водителей смогли заправиться.При этом цены во французской столице как на бензин, так и на дизель уже превысили отметку в 2 евро. Особенно подорожал дизель - до 2,50 евро.После 12.00 ч по местному времени на заправке уже нет топлива, о чем предупреждают подъезжающих к АЗС полицейские.Некоторые заправки бастующей компании TotalEnergies в Париже и вовсе закрыты, как убедился корреспондент РИА Новости.В четверг во Франции продолжились забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies, начавшиеся 27 сентября, сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.На данный момент блокированы четыре из пяти заводов, принадлежащих компании: крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.Также забастовки проходят на НПЗ Фос и НПЗ Порт-Жером-Граваншон компании Esso-Exxonmobil.Ранее в среду власти Франции заявили, что вернули к работе часть сотрудников нефтехранилища на НПЗ Порт-Жером-Граваншон.Забастовки привели к отсутствию топлива на каждой третьей заправке страны.

https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823358373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж, гавр