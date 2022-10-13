https://ria.ru/20221013/belgorod-1823864222.html
Громкие звуки опять слышны в Белгороде
Громкие звуки опять слышны в Белгороде - РИА Новости, 13.10.2022
Громкие звуки опять слышны в Белгороде
Громкие звуки опять слышны в Белгороде, прозвучало четыре хлопка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T21:54
2022-10-13T21:54
2022-10-13T21:54
происшествия
антон иванов
белгород
украина
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Громкие звуки опять слышны в Белгороде, прозвучало четыре хлопка, передает корреспондент РИА Новости.Хлопки в центре Белгорода были такой силы, что в домах задрожали стекла, предположительно, сработала система ПВО.Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.Как сообщала ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
https://ria.ru/20221013/sklad-1823859281.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, антон иванов, белгород, украина, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Антон Иванов, Белгород, Украина, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Громкие звуки опять слышны в Белгороде
Громкие звуки опять слышны в Белгороде, прозвучало четыре хлопка, в домах задрожали стекла