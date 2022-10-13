https://ria.ru/20221013/belgorod-1823864222.html

Громкие звуки опять слышны в Белгороде

Громкие звуки опять слышны в Белгороде - РИА Новости, 13.10.2022

Громкие звуки опять слышны в Белгороде

Громкие звуки опять слышны в Белгороде, прозвучало четыре хлопка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T21:54

2022-10-13T21:54

2022-10-13T21:54

происшествия

антон иванов

белгород

украина

курская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823739631_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_9d749c53296721d27936bcad0e97f337.jpg

БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Громкие звуки опять слышны в Белгороде, прозвучало четыре хлопка, передает корреспондент РИА Новости.Хлопки в центре Белгорода были такой силы, что в домах задрожали стекла, предположительно, сработала система ПВО.Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.Как сообщала ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.

https://ria.ru/20221013/sklad-1823859281.html

белгород

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, антон иванов, белгород, украина, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)