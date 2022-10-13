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Громкие звуки опять слышны в Белгороде - РИА Новости, 13.10.2022
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Громкие звуки опять слышны в Белгороде
Громкие звуки опять слышны в Белгороде - РИА Новости, 13.10.2022
Громкие звуки опять слышны в Белгороде
Громкие звуки опять слышны в Белгороде, прозвучало четыре хлопка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T21:54
2022-10-13T21:54
происшествия
антон иванов
белгород
украина
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Громкие звуки опять слышны в Белгороде, прозвучало четыре хлопка, передает корреспондент РИА Новости.Хлопки в центре Белгорода были такой силы, что в домах задрожали стекла, предположительно, сработала система ПВО.Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.Как сообщала ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
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белгород
украина
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происшествия, антон иванов, белгород, украина, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Антон Иванов, Белгород, Украина, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
21:54 13.10.2022
 
Громкие звуки опять слышны в Белгороде

Громкие звуки опять слышны в Белгороде, прозвучало четыре хлопка, в домах задрожали стекла

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкАвтомобили специальных служб возле жилого дома в Белгороде, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Автомобили специальных служб возле жилого дома в Белгороде, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Автомобили специальных служб возле жилого дома в Белгороде, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Громкие звуки опять слышны в Белгороде, прозвучало четыре хлопка, передает корреспондент РИА Новости.
Хлопки в центре Белгорода были такой силы, что в домах задрожали стекла, предположительно, сработала система ПВО.
Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.
Как сообщала ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 21:07
В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами
 
ПроисшествияАнтон ИвановБелгородУкраинаКурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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