https://ria.ru/20221013/belgorod-1823780647.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Украиной Белгорода, в результате которого был разрушен жилой... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:35
2022-10-13T16:35
2022-10-13T16:42
происшествия
белгород
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Украиной Белгорода, в результате которого был разрушен жилой многоквартирный дом, сообщает ведомство."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами ВСУ населенных пунктов Белгородской области. В результате разрушения причинены жилому многоквартирному дому. Также неразорвавшийся снаряд был обнаружен на спортивной площадке местного лицея", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.Многоэтажный дом в Белгороде пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные.Кроме того, украинские военные обстреляли село Красное Шебекинского городского округа, есть разрушения на территории школы. Также снаряд попал в частный дом в посёлке Таврово в Белгородской области, на месте происшествия произошел пожар.Информация о пострадавших уточняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/belgorod-1823764392.html
https://ria.ru/20221013/raketa-1823772151.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Белгород, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
16:35 13.10.2022 (обновлено: 16:42 13.10.2022)
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ