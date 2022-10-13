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Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022
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Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Украиной Белгорода, в результате которого был разрушен жилой... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:35
2022-10-13T16:42
происшествия
белгород
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Украиной Белгорода, в результате которого был разрушен жилой многоквартирный дом, сообщает ведомство."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами ВСУ населенных пунктов Белгородской области. В результате разрушения причинены жилому многоквартирному дому. Также неразорвавшийся снаряд был обнаружен на спортивной площадке местного лицея", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.Многоэтажный дом в Белгороде пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные.Кроме того, украинские военные обстреляли село Красное Шебекинского городского округа, есть разрушения на территории школы. Также снаряд попал в частный дом в посёлке Таврово в Белгородской области, на месте происшествия произошел пожар.Информация о пострадавших уточняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/belgorod-1823764392.html
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происшествия, белгород, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
16:35 13.10.2022 (обновлено: 16:42 13.10.2022)
 
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкАвтомобили специальных служб возле жилого дома в Белгороде, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Автомобили специальных служб возле жилого дома в Белгороде, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Автомобили специальных служб возле жилого дома в Белгороде, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Украиной Белгорода, в результате которого был разрушен жилой многоквартирный дом, сообщает ведомство.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами ВСУ населенных пунктов Белгородской области. В результате разрушения причинены жилому многоквартирному дому. Также неразорвавшийся снаряд был обнаружен на спортивной площадке местного лицея", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
15:58В России
Жительница поврежденного в Белгороде дома рассказала об обстреле
Многоэтажный дом в Белгороде пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные.
Кроме того, украинские военные обстреляли село Красное Шебекинского городского округа, есть разрушения на территории школы. Также снаряд попал в частный дом в посёлке Таврово в Белгородской области, на месте происшествия произошел пожар.
Информация о пострадавших уточняется.
Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
16:13Специальная военная операция на Украине
Дом в Белгороде пострадал от осколков сбитой ракеты ВСУ, заявил оперштаб
 
ПроисшествияБелгородУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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