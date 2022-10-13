https://ria.ru/20221013/belgorod-1823780647.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Украиной Белгорода, в результате которого был разрушен жилой... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:35

2022-10-13T16:35

2022-10-13T16:42

происшествия

белгород

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Украиной Белгорода, в результате которого был разрушен жилой многоквартирный дом, сообщает ведомство."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами ВСУ населенных пунктов Белгородской области. В результате разрушения причинены жилому многоквартирному дому. Также неразорвавшийся снаряд был обнаружен на спортивной площадке местного лицея", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.Многоэтажный дом в Белгороде пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные.Кроме того, украинские военные обстреляли село Красное Шебекинского городского округа, есть разрушения на территории школы. Также снаряд попал в частный дом в посёлке Таврово в Белгородской области, на месте происшествия произошел пожар.Информация о пострадавших уточняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/belgorod-1823764392.html

https://ria.ru/20221013/raketa-1823772151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, белгородская область, вооруженные силы украины