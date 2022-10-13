15:08 13.10.2022 (обновлено: 15:49 13.10.2022)
Жительница поврежденного дома в Белгороде рассказала об обстреле
Жительница поврежденного дома в Белгороде рассказала, как обрушилась часть стены
БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Жительница пострадавшей при ЧП в Белгороде 16-этажки рассказала РИА Новости, что услышала над своей квартирой два "баха" и, выглянув в окно, обнаружила, что отвалилась часть фасада дома.
Ранее в четверг в городе были слышны громкие хлопки, корреспондент РИА Новости насчитал их около восьми. Мэр Антон Иванов сообщил, что в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г – поврежден верхний этаж, а также два автомобиля. Пострадавших, как сообщил журналистам замгубернатора Константин Полежаев, нет.
Анастасия поведала, что живет в квартире на последнем этаже поврежденного дома – как раз в том крыле здания, над которым обрушился технический этаж.
"Сначала один раз что-то бахнуло, мы не поняли, что это, пошли посмотрели в окно. В следующий раз бахнуло, посыпался цемент, пыль, всё в пыли… Я подхожу к балкону и вижу, что… стены дома нет. Я говорю: нам нужно уходить отсюда, нам нужно срочно уходить. Мы не взяли ни паспорт, ни документы, ни деньги, у меня там четыре кошки остались, мы просто вылетели оттуда… Выходим вниз – там машина, на машину упал мой дом", - рассказала девушка.
Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.
Как сообщала ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.