https://ria.ru/20221013/belgorod-1823744825.html

Жительница поврежденного дома в Белгороде рассказала об обстреле

Жительница поврежденного дома в Белгороде рассказала об обстреле - РИА Новости, 13.10.2022

Жительница поврежденного дома в Белгороде рассказала об обстреле

Жительница пострадавшей при ЧП в Белгороде 16-этажки рассказала РИА Новости, что услышала над своей квартирой два "баха" и, выглянув в окно, обнаружила, что... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:08

2022-10-13T15:08

2022-10-13T15:49

происшествия

белгород

губкин

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823759196_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7793f492b07cd8855aacdf549f76f46d.jpg

БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Жительница пострадавшей при ЧП в Белгороде 16-этажки рассказала РИА Новости, что услышала над своей квартирой два "баха" и, выглянув в окно, обнаружила, что отвалилась часть фасада дома.Ранее в четверг в городе были слышны громкие хлопки, корреспондент РИА Новости насчитал их около восьми. Мэр Антон Иванов сообщил, что в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г – поврежден верхний этаж, а также два автомобиля. Пострадавших, как сообщил журналистам замгубернатора Константин Полежаев, нет.Анастасия поведала, что живет в квартире на последнем этаже поврежденного дома – как раз в том крыле здания, над которым обрушился технический этаж.Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.Как сообщала ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.

https://ria.ru/20221013/pvo-1823714295.html

https://ria.ru/20221013/belgorod-1823688551.html

белгород

губкин

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я вижу, стены дома нет" – жительница пострадавшей многоэтажки в Белгороде о ЧП Жительница пострадавшей при ЧП в Белгороде 16-этажки рассказала РИА Новости, что услышала над своей квартирой два "баха" - а, выглянув в окно, обнаружила, что отвалилась часть фасада. И показала фото из своей квартиры. 2022-10-13T15:08 true PT1M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, губкин, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)