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Пострадавших при повреждении жилого дома в Белгороде нет - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/belgorod-1823709085.html
Пострадавших при повреждении жилого дома в Белгороде нет
Пострадавших при повреждении жилого дома в Белгороде нет - РИА Новости, 13.10.2022
Пострадавших при повреждении жилого дома в Белгороде нет
Пострадавших после повреждения жилого дома в Белгороде нет, сообщил журналистам замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:51
2022-10-13T13:51
специальная военная операция на украине
происшествия
антон иванов
белгород
белгородская область
губкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Пострадавших после повреждения жилого дома в Белгороде нет, сообщил журналистам замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев.Ранее в четверг в городе были слышны громкие хлопки, корреспондент РИА Новости насчитал их около восьми. Мэр города Антон Иванов позднее сообщил, что повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г."Пострадавших нет", - сказал Полежаев, находящийся на месте происшествия.Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра города Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.Как сообщила ранее ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
https://ria.ru/20221013/rosgvardiya-1823622693.html
белгород
белгородская область
губкин
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происшествия, антон иванов, белгород, белгородская область, губкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Антон Иванов, Белгород, Белгородская область, Губкин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
13:51 13.10.2022
 
Пострадавших при повреждении жилого дома в Белгороде нет

Замгубернатора Белгородской области Полежаев: пострадавших при ЧП в Белгороде нет

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЖилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Пострадавших после повреждения жилого дома в Белгороде нет, сообщил журналистам замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев.
Ранее в четверг в городе были слышны громкие хлопки, корреспондент РИА Новости насчитал их около восьми. Мэр города Антон Иванов позднее сообщил, что повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г.
"Пострадавших нет", - сказал Полежаев, находящийся на месте происшествия.
Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра города Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.
Как сообщила ранее ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАнтон ИвановБелгородБелгородская областьГубкинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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