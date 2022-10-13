https://ria.ru/20221013/belgorod-1823709085.html

Пострадавших при повреждении жилого дома в Белгороде нет

Пострадавших при повреждении жилого дома в Белгороде нет - РИА Новости, 13.10.2022

Пострадавших при повреждении жилого дома в Белгороде нет

Пострадавших после повреждения жилого дома в Белгороде нет, сообщил журналистам замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:51

2022-10-13T13:51

2022-10-13T13:51

специальная военная операция на украине

происшествия

антон иванов

белгород

белгородская область

губкин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Пострадавших после повреждения жилого дома в Белгороде нет, сообщил журналистам замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев.Ранее в четверг в городе были слышны громкие хлопки, корреспондент РИА Новости насчитал их около восьми. Мэр города Антон Иванов позднее сообщил, что повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г."Пострадавших нет", - сказал Полежаев, находящийся на месте происшествия.Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра города Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.Как сообщила ранее ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.

https://ria.ru/20221013/rosgvardiya-1823622693.html

белгород

белгородская область

губкин

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происшествия, антон иванов, белгород, белгородская область, губкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия