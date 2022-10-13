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В Белгороде поврежден жилой дом, сработала система ПВО - РИА Новости, 13.10.2022
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В Белгороде поврежден жилой дом, сработала система ПВО
В Белгороде поврежден жилой дом, сработала система ПВО - РИА Новости, 13.10.2022
В Белгороде поврежден жилой дом, сработала система ПВО
В небе над Белгородом сработала система ПВО, повреждения получил жилой дом, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:10
2022-10-13T14:30
происшествия
антон иванов
белгород
губкин
россия
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БЕЛГОРОД, 13 окт — РИА Новости. В небе над Белгородом сработала система ПВО, повреждения получил жилой дом, сообщил мэр города Антон Иванов."На дом по улице Губкина, 42Г, упал неопознанный объект после работы ПВО. Сейчас на месте видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждено два автомобиля. В настоящий момент сведений о пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.Чиновник добавил, что сотрудники экстренных служб обходят квартиры, жителей пострадавшего дома переселят в гостиницу.По словам замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева, никто не пострадал.Как передает корреспондент РИА Новости, первый взрыв прозвучал в центре города около 12:25. Затем в течение 15 минут было слышно еще семь. От громких звуков сработали сигнализации у припаркованных машин.Он уточнил, что обрушился технический этаж 16-этажного дома.Как отмечали в ФСБ, число обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны Украины с начала октября значительно увеличилось.Так, накануне ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221011/shebekino-1823162045.html
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белгород
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Жилой дом в Белгороде после попадания в него осколка ракеты
Белгород. Кадры РИА Новости с места. Пострадавших нет, сообщил вице-губернатор.
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происшествия, антон иванов, белгород, губкин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Антон Иванов, Белгород, Губкин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
13:10 13.10.2022 (обновлено: 14:30 13.10.2022)
 
В Белгороде поврежден жилой дом, сработала система ПВО

Мэр Белгорода Иванов сообщил о срабатывании системы ПВО и повреждении жилого дома

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 окт — РИА Новости. В небе над Белгородом сработала система ПВО, повреждения получил жилой дом, сообщил мэр города Антон Иванов.
"На дом по улице Губкина, 42Г, упал неопознанный объект после работы ПВО. Сейчас на месте видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждено два автомобиля. В настоящий момент сведений о пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
Чиновник добавил, что сотрудники экстренных служб обходят квартиры, жителей пострадавшего дома переселят в гостиницу.
По словам замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева, никто не пострадал.
Как передает корреспондент РИА Новости, первый взрыв прозвучал в центре города около 12:25. Затем в течение 15 минут было слышно еще семь. От громких звуков сработали сигнализации у припаркованных машин.
Он уточнил, что обрушился технический этаж 16-этажного дома.
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Как отмечали в ФСБ, число обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны Украины с начала октября значительно увеличилось.
Так, накануне ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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