https://ria.ru/20221013/belgorod-1823682797.html
В небе над Белгородом прогремели восемь взрывов
В небе над Белгородом прогремели восемь взрывов - РИА Новости, 13.10.2022
В небе над Белгородом прогремели восемь взрывов
Система противовоздушной обороны сработала в четверг днем над Белгородом, прозвучало восемь взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:03
2022-10-13T13:03
2022-10-13T13:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в четверг днем над Белгородом, прозвучало восемь взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра города Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.В четверг около 12.25 мск в центре Белгорода прозвучал первый взрыв, в течение 15 минут было слышно еще семь. От громких звуков сработала сигнализация у припаркованных машин. Как сообщила ранее ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
https://ria.ru/20221012/belgorod-1823541643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгород, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:03 13.10.2022 (обновлено: 13:12 13.10.2022)
В небе над Белгородом прогремели восемь взрывов
В небе над Белгородом прогремели восемь взрывов из-за срабатывания системы ПВО