https://ria.ru/20221013/bayden-1823871550.html

Байден заявил о планах "переговорить" с Эр-Риядом

Байден заявил о планах "переговорить" с Эр-Риядом - РИА Новости, 13.10.2022

Байден заявил о планах "переговорить" с Эр-Риядом

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация в скором времени намерена "переговорить" с Саудовской Аравией в связи с недавним решением стран ОПЕК+... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T23:15

2022-10-13T23:15

2022-10-13T23:15

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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация в скором времени намерена "переговорить" с Саудовской Аравией в связи с недавним решением стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу, вызвавшим резкую критику в Вашингтоне.Глава государства не раскрыл, каким именно будет содержание предстоящих контактов. "Оставайтесь на связи", - многозначительно ответил Байден на дополнительный вопрос прессы.На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.Ранее МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20221013/opek-1823569871.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, сша, опек