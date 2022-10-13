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Байден заявил о планах "переговорить" с Эр-Риядом - РИА Новости, 13.10.2022
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Байден заявил о планах "переговорить" с Эр-Риядом
Байден заявил о планах "переговорить" с Эр-Риядом - РИА Новости, 13.10.2022
Байден заявил о планах "переговорить" с Эр-Риядом
Президент США Джо Байден заявил, что его администрация в скором времени намерена "переговорить" с Саудовской Аравией в связи с недавним решением стран ОПЕК+... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T23:15
2022-10-13T23:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
цены на нефть
джо байден
саудовская аравия
сша
опек
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация в скором времени намерена "переговорить" с Саудовской Аравией в связи с недавним решением стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу, вызвавшим резкую критику в Вашингтоне.Глава государства не раскрыл, каким именно будет содержание предстоящих контактов. "Оставайтесь на связи", - многозначительно ответил Байден на дополнительный вопрос прессы.На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.Ранее МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
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в мире, цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, сша, опек
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Саудовская Аравия, США, ОПЕК
23:15 13.10.2022
 
Байден заявил о планах "переговорить" с Эр-Риядом

Байден заявил о планах "переговорить" с Эр-Риядом после решения ОПЕК+ снизить нефтедобычу

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден в Белом доме, Вашингтон
Президент США Джо Байден в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден в Белом доме, Вашингтон . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация в скором времени намерена "переговорить" с Саудовской Аравией в связи с недавним решением стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу, вызвавшим резкую критику в Вашингтоне.
"Мы в скором времени переговорим с вами", - сказал Байден группе журналистов из пула Белого дома, отвечая на вопрос, в чем состоит его послание Саудовской Аравии в свете ошибочного, с точки зрения Вашингтона, решения снизить нефтедобычу.
Глава государства не раскрыл, каким именно будет содержание предстоящих контактов. "Оставайтесь на связи", - многозначительно ответил Байден на дополнительный вопрос прессы.
На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.
Ранее МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 06:30
Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВ миреЦены на нефтьДжо БайденСаудовская АравияСШАОПЕК
 
 
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