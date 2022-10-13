https://ria.ru/20221013/bayden-1823646848.html

Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке

Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке - РИА Новости, 13.10.2022

Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке

Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что его скончавшийся от рака старший сын погиб в Ираке. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:08

2022-10-13T12:08

2022-10-13T12:08

в мире

джо байден

камала харрис

колорадо

сша

ирак

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что его скончавшийся от рака старший сын погиб в Ираке."Просто представьте, я говорю это искренне. Я говорю это как отец человека, которого наградили Бронзовой звездой, видной медалью за службу, погибшего в Ираке", - заявил Байден на выступлении в штате Колорадо на открытии национального монумента в лагере Хейл, фрагмент его выступления опубликовал телеканал Fox News.При этом телеканал отмечает, что старший сын президента США Джозеф "Бо" Байден умер от рака в 2015 году.Это уже не первый раз, когда 79-летний американский президент ошибается в своей речи. Ранее он называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис и перепутал Сирию и Ливию.

https://ria.ru/20221012/bayden-1823439045.html

https://ria.ru/20221012/bayden-1823272080.html

колорадо

сша

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, камала харрис, колорадо, сша, ирак