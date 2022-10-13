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Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке - РИА Новости, 13.10.2022
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Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке
Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке - РИА Новости, 13.10.2022
Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке
Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что его скончавшийся от рака старший сын погиб в Ираке. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:08
2022-10-13T12:08
в мире
джо байден
камала харрис
колорадо
сша
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что его скончавшийся от рака старший сын погиб в Ираке."Просто представьте, я говорю это искренне. Я говорю это как отец человека, которого наградили Бронзовой звездой, видной медалью за службу, погибшего в Ираке", - заявил Байден на выступлении в штате Колорадо на открытии национального монумента в лагере Хейл, фрагмент его выступления опубликовал телеканал Fox News.При этом телеканал отмечает, что старший сын президента США Джозеф "Бо" Байден умер от рака в 2015 году.Это уже не первый раз, когда 79-летний американский президент ошибается в своей речи. Ранее он называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис и перепутал Сирию и Ливию.
https://ria.ru/20221012/bayden-1823439045.html
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в мире, джо байден, камала харрис, колорадо, сша, ирак
В мире, Джо Байден, Камала Харрис, Колорадо, США, Ирак
12:08 13.10.2022
 
Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке

Глава США Байден по ошибке заявил, что его скончавшийся от рака старший сын погиб в Ираке

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что его скончавшийся от рака старший сын погиб в Ираке.
"Просто представьте, я говорю это искренне. Я говорю это как отец человека, которого наградили Бронзовой звездой, видной медалью за службу, погибшего в Ираке", - заявил Байден на выступлении в штате Колорадо на открытии национального монумента в лагере Хейл, фрагмент его выступления опубликовал телеканал Fox News.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 16:47
Байден выронил шпаргалку во время интервью
При этом телеканал отмечает, что старший сын президента США Джозеф "Бо" Байден умер от рака в 2015 году.
Это уже не первый раз, когда 79-летний американский президент ошибается в своей речи. Ранее он называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис и перепутал Сирию и Ливию.
Президент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 05:32
Байден заявил, что горд сыном, которому грозят обвинения
 
В миреДжо БайденКамала ХаррисКолорадоСШАИрак
 
 
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