https://ria.ru/20221013/bayden-1823646848.html
Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке
Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке - РИА Новости, 13.10.2022
Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке
Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что его скончавшийся от рака старший сын погиб в Ираке. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:08
2022-10-13T12:08
2022-10-13T12:08
в мире
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что его скончавшийся от рака старший сын погиб в Ираке."Просто представьте, я говорю это искренне. Я говорю это как отец человека, которого наградили Бронзовой звездой, видной медалью за службу, погибшего в Ираке", - заявил Байден на выступлении в штате Колорадо на открытии национального монумента в лагере Хейл, фрагмент его выступления опубликовал телеканал Fox News.При этом телеканал отмечает, что старший сын президента США Джозеф "Бо" Байден умер от рака в 2015 году.Это уже не первый раз, когда 79-летний американский президент ошибается в своей речи. Ранее он называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис и перепутал Сирию и Ливию.
https://ria.ru/20221012/bayden-1823439045.html
https://ria.ru/20221012/bayden-1823272080.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, камала харрис, колорадо, сша, ирак
В мире, Джо Байден, Камала Харрис, Колорадо, США, Ирак
Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке
Глава США Байден по ошибке заявил, что его скончавшийся от рака старший сын погиб в Ираке