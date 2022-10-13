https://ria.ru/20221013/azov-1823653827.html

В российские СИЗО с сентября доставили свыше 400 боевиков "Азова"*

В российские СИЗО с сентября доставили свыше 400 боевиков "Азова"* - РИА Новости, 13.10.2022

В российские СИЗО с сентября доставили свыше 400 боевиков "Азова"*

Более 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан, РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:20

2022-10-13T12:20

2022-10-13T12:39

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

украина

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Более 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По данным СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Мелитополе."В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка "Азов"*, которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей", - сказали в ведомстве.Отмечается, что следователи во взаимодействии с ФСБ и ФСИН проводят с ними оперативно-разыскные мероприятия."В результате этой работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные представителями украинских вооруженных формирований", - подчеркнули в СК.Так, установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР 9 мая 2017 года по приказу на тот момент командира полка старшего лейтенанта Максима Жорина.В этот день, по данным следствия, боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района ДНР - пострадали жилые дома, два участка газопровода, а также территория школы. "Командование полка "Азов"* таким образом "поздравило" с Днем Победы жителей ДНР, несогласных с политикой украинских властей", - добавили в СК.В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ряд боевиков из состава данного артиллерийского расчета задержаны. Также следствие проверяет Жорина на причастность к убийствам граждан в Купянске, видео которых он разместил в соцсетях.Помимо этого, в ходе изучения трофейной документации следствие получило информацию о ведении обороны Мариуполя и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре."Установлены конкретные лица и их функционал. Среди них - заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 "Азов"* Сергей Загреба, осуществлявший непосредственное общее руководство штабом обороны Мариуполя "Бастион" в период СВО и отдававший приказы об убийстве мирных граждан и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР. Также он отдавал приказы с предоставлением координат на обстрелы танками, артиллерией и минометами объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя, повлекшие массовые разрушения и гибель мирных граждан", - подчеркнули в СК.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20221010/kiev-1822700489.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221010/kiev-1822706792.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, украина