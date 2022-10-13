https://ria.ru/20221013/azov-1823653827.html
В российские СИЗО с сентября доставили свыше 400 боевиков "Азова"*
В российские СИЗО с сентября доставили свыше 400 боевиков "Азова"* - РИА Новости, 13.10.2022
В российские СИЗО с сентября доставили свыше 400 боевиков "Азова"*
Более 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан, РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:20
2022-10-13T12:20
2022-10-13T12:39
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea565061be06c687899ae5eaf127b5bf.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Более 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По данным СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Мелитополе."В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка "Азов"*, которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей", - сказали в ведомстве.Отмечается, что следователи во взаимодействии с ФСБ и ФСИН проводят с ними оперативно-разыскные мероприятия."В результате этой работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные представителями украинских вооруженных формирований", - подчеркнули в СК.Так, установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР 9 мая 2017 года по приказу на тот момент командира полка старшего лейтенанта Максима Жорина.В этот день, по данным следствия, боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района ДНР - пострадали жилые дома, два участка газопровода, а также территория школы. "Командование полка "Азов"* таким образом "поздравило" с Днем Победы жителей ДНР, несогласных с политикой украинских властей", - добавили в СК.В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ряд боевиков из состава данного артиллерийского расчета задержаны. Также следствие проверяет Жорина на причастность к убийствам граждан в Купянске, видео которых он разместил в соцсетях.Помимо этого, в ходе изучения трофейной документации следствие получило информацию о ведении обороны Мариуполя и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре."Установлены конкретные лица и их функционал. Среди них - заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 "Азов"* Сергей Загреба, осуществлявший непосредственное общее руководство штабом обороны Мариуполя "Бастион" в период СВО и отдававший приказы об убийстве мирных граждан и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР. Также он отдавал приказы с предоставлением координат на обстрелы танками, артиллерией и минометами объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя, повлекшие массовые разрушения и гибель мирных граждан", - подчеркнули в СК.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20221010/kiev-1822700489.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221010/kiev-1822706792.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_870801405b26ceec3d06e364eb0a4452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Украина
12:20 13.10.2022 (обновлено: 12:39 13.10.2022)
В российские СИЗО с сентября доставили свыше 400 боевиков "Азова"*
СК: в российские СИЗО с сентября доставили свыше 400 боевиков "Азова"*
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Более 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин
провел оперативное совещание в Мелитополе
.
"В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка "Азов"*, которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что следователи во взаимодействии с ФСБ
и ФСИН
проводят с ними оперативно-разыскные мероприятия.
"В результате этой работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные представителями украинских вооруженных формирований", - подчеркнули в СК.
Так, установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР
9 мая 2017 года по приказу на тот момент командира полка старшего лейтенанта Максима Жорина.
В этот день, по данным следствия, боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района
ДНР - пострадали жилые дома, два участка газопровода, а также территория школы. "Командование полка "Азов"* таким образом "поздравило" с Днем Победы жителей ДНР, несогласных с политикой украинских властей", - добавили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ряд боевиков из состава данного артиллерийского расчета задержаны. Также следствие проверяет Жорина на причастность к убийствам граждан в Купянске, видео которых он разместил в соцсетях.
Помимо этого, в ходе изучения трофейной документации следствие получило информацию о ведении обороны Мариуполя
и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
"Установлены конкретные лица и их функционал. Среди них - заместитель командира 12-й бригады НГУ
в\ч 3057 "Азов"* Сергей Загреба, осуществлявший непосредственное общее руководство штабом обороны Мариуполя "Бастион" в период СВО и отдававший приказы об убийстве мирных граждан и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР
и ДНР. Также он отдавал приказы с предоставлением координат на обстрелы танками, артиллерией и минометами объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя, повлекшие массовые разрушения и гибель мирных граждан", - подчеркнули в СК.
* Террористическая организация, запрещена в России