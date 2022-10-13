https://ria.ru/20221013/azazel-1823649539.html

Стало известно, кто сыграет Фандорина в новом прочтении "Азазели"

Стало известно, кто сыграет Фандорина в новом прочтении "Азазели" - РИА Новости, 13.10.2022

Стало известно, кто сыграет Фандорина в новом прочтении "Азазели"

Эраста Фандорина в новом сериале "Азазель" сыграл Владислав Тирон, известный по сериалу "Триггер". Об этом рассказали на презентации новых проектов Плюс Студии. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:34

2022-10-13T16:34

2022-10-13T16:34

борис акунин

максим матвеев

петроград

российская империя

петергоф

король и шут

кино и сериалы

знаменитости

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Эраста Фандорина в новом сериале "Азазель" сыграл Владислав Тирон, известный по сериалу "Триггер". Об этом рассказали на презентации новых проектов Плюс Студии.Стала известна и дата премьеры сериала "Азазель": он выйдет в новогодние праздники.В новом прочтении романа Бориса Акунина события разворачиваются в альтернативном мире в 2023 году. Здесь Петроград — столица Российский Империи, революция не состоялась и большевики не пришли к власти. Страной управляет царь Николай III (Максим Матвеев) и прогрессивный премьер-министр Дмитрий Орлов (Евгений Стычкин).Главный герой — начинающий сыщик 20-летний Эраст Фандорин. Он узнает о том, что владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер стреляет себе в висок в центре столицы на глазах у десятков людей. Фандорин подозревает, что дело сложнее, чем кажется, и берется за расследование. Помогать ему будут современные технологии и робототехника.Шоураннер проекта — Александра Ремизова, режиссер — Нурбек Эген.Съемки проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, в пространстве "Севкабель порт" и других локациях Санкт-Петербурга."Азазель" представят на Кинопоиске в январе 2023 года.

https://ria.ru/20221013/kino-1823420995.html

петроград

российская империя

петергоф

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

борис акунин, максим матвеев, петроград, российская империя, петергоф, король и шут, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры