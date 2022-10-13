Стало известно, кто сыграет Фандорина в новом прочтении "Азазели"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Эраста Фандорина в новом сериале "Азазель" сыграл Владислав Тирон, известный по сериалу "Триггер". Об этом рассказали на презентации новых проектов Плюс Студии.Стала известна и дата премьеры сериала "Азазель": он выйдет в новогодние праздники.В новом прочтении романа Бориса Акунина события разворачиваются в альтернативном мире в 2023 году. Здесь Петроград — столица Российский Империи, революция не состоялась и большевики не пришли к власти. Страной управляет царь Николай III (Максим Матвеев) и прогрессивный премьер-министр Дмитрий Орлов (Евгений Стычкин).Главный герой — начинающий сыщик 20-летний Эраст Фандорин. Он узнает о том, что владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер стреляет себе в висок в центре столицы на глазах у десятков людей. Фандорин подозревает, что дело сложнее, чем кажется, и берется за расследование. Помогать ему будут современные технологии и робототехника.Шоураннер проекта — Александра Ремизова, режиссер — Нурбек Эген.Съемки проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, в пространстве "Севкабель порт" и других локациях Санкт-Петербурга."Азазель" представят на Кинопоиске в январе 2023 года.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Эраста Фандорина в новом сериале "Азазель" сыграл Владислав Тирон, известный по сериалу "Триггер". Об этом рассказали на презентации новых проектов Плюс Студии.
"Мы продолжаем экспериментировать с разным контентом и форматами, фильмами и сериалами для разных аудиторий. Мы смешаем жанры в "Короле и Шуте", перезапустим цикл киноприключений Эраста Фандорина, покажем совсем другой Питер в триллере "Внутри убийцы" и заглянем на фавелы с "Мажором в Сочи", — сказал руководитель Плюс Студии Михаил Китаев.
Стала известна и дата премьеры сериала "Азазель": он выйдет в новогодние праздники.
В новом прочтении романа Бориса Акунина события разворачиваются в альтернативном мире в 2023 году. Здесь Петроград — столица Российский Империи, революция не состоялась и большевики не пришли к власти. Страной управляет царь Николай III (Максим Матвеев) и прогрессивный премьер-министр Дмитрий Орлов (Евгений Стычкин).
Главный герой — начинающий сыщик 20-летний Эраст Фандорин. Он узнает о том, что владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер стреляет себе в висок в центре столицы на глазах у десятков людей. Фандорин подозревает, что дело сложнее, чем кажется, и берется за расследование. Помогать ему будут современные технологии и робототехника.
Шоураннер проекта — Александра Ремизова, режиссер — Нурбек Эген.
Съемки проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, в пространстве "Севкабель порт" и других локациях Санкт-Петербурга.
"Азазель" представят на Кинопоиске в январе 2023 года.
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