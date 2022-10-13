https://ria.ru/20221013/avtoobkhod-1823667299.html

В Адыгее завершено строительство автомобильного обхода Майкопа

В Адыгее завершено строительство автомобильного обхода Майкопа - РИА Новости, 13.10.2022

В Адыгее завершено строительство автомобильного обхода Майкопа

В Адыгее окончено строительство и запущено движение по участку третьей и завершающей очереди строительства автодороги в обход Майкопа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:38

2022-10-13T12:38

2022-10-13T12:38

республика адыгея

майкоп

роман новиков

мурат кумпилов

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

экономика

республика адыгея

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МАЙКОП, 13 окт - РИА Новости. В Адыгее окончено строительство и запущено движение по участку третьей и завершающей очереди строительства автодороги в обход Майкопа, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Торжественная церемония открытия объекта состоялась сегодня в рамках Х Международной специализированной выставки "Дорога 2022" с участием руководителя Росавтодора Романа Новикова... Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что проект "Дорога в обход Майкопа", как и планировалось, завершен с опережением установленных сроков, к 100-летию Адыгеи... После перерезания красной ленточки был дан старт движению по новому участку дороги в 7,5 километра с тремя транспортными развязками... ", - говорится в сообщении.Глава республики поблагодарил федеральные власти за помощь в реализации проекта."Объект для нас очень важный. Новая дорога свяжет одну региональную и две федеральные автодороги, а главное – существенно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов. Это повлияет на безопасность и комфортность дорожного движения, экологию Майкопа, а также на развитие городской среды", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.Глава Адыгеи также отметил, что реализованный проект обхода Майкопа актуален в связи с постоянно растущим турпотоком, развитием экономики и реализацией крупных инвестпроектов, в том числе, созданием горного экокурорта "Лагонаки".Теперь власти планируют сконцентрироваться на ремонте улицы Хакурате, которая в ближайшее время будет перекрыта для большегрузного транзитного транспорта. Уже подготовлен соответствующий проект, который предусматривает не полную модернизацию дорожного полотна и создание ливневой канализации вдоль всей улицы.Отмечается, что общая протяжённость автодороги в обход Майкопа составляет около 28 километров. В рамках первой очереди, введенной в эксплуатацию в 2009 году, проложено около 9 километров. В текущем году был сдан в эксплуатацию участок дороги второй очереди проекта, который включает в себя 10,4 километра дороги с тремя мостовыми сооружениями. Запущенный участок третьей очереди строительства – это 7,5 километра трассы от автодороги Майкоп-Гиагинская-Псебай–Зеленчукская-Карачаевск до автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"). Работы по строительству третьей очереди шли с прошлого года, на эти цели было направлено 3,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220929/adygeya-1820343705.html

майкоп

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

майкоп, роман новиков, мурат кумпилов, федеральное дорожное агентство (росавтодор), экономика, республика адыгея