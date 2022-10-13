https://ria.ru/20221013/avtoobkhod-1823667299.html
В Адыгее завершено строительство автомобильного обхода Майкопа
В Адыгее завершено строительство автомобильного обхода Майкопа - РИА Новости, 13.10.2022
В Адыгее завершено строительство автомобильного обхода Майкопа
В Адыгее окончено строительство и запущено движение по участку третьей и завершающей очереди строительства автодороги в обход Майкопа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:38
2022-10-13T12:38
2022-10-13T12:38
республика адыгея
майкоп
роман новиков
мурат кумпилов
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
экономика
республика адыгея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823659636_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_0235c0bf4006b4396b6be0850826214a.jpg
МАЙКОП, 13 окт - РИА Новости. В Адыгее окончено строительство и запущено движение по участку третьей и завершающей очереди строительства автодороги в обход Майкопа, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Торжественная церемония открытия объекта состоялась сегодня в рамках Х Международной специализированной выставки "Дорога 2022" с участием руководителя Росавтодора Романа Новикова... Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что проект "Дорога в обход Майкопа", как и планировалось, завершен с опережением установленных сроков, к 100-летию Адыгеи... После перерезания красной ленточки был дан старт движению по новому участку дороги в 7,5 километра с тремя транспортными развязками... ", - говорится в сообщении.Глава республики поблагодарил федеральные власти за помощь в реализации проекта."Объект для нас очень важный. Новая дорога свяжет одну региональную и две федеральные автодороги, а главное – существенно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов. Это повлияет на безопасность и комфортность дорожного движения, экологию Майкопа, а также на развитие городской среды", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.Глава Адыгеи также отметил, что реализованный проект обхода Майкопа актуален в связи с постоянно растущим турпотоком, развитием экономики и реализацией крупных инвестпроектов, в том числе, созданием горного экокурорта "Лагонаки".Теперь власти планируют сконцентрироваться на ремонте улицы Хакурате, которая в ближайшее время будет перекрыта для большегрузного транзитного транспорта. Уже подготовлен соответствующий проект, который предусматривает не полную модернизацию дорожного полотна и создание ливневой канализации вдоль всей улицы.Отмечается, что общая протяжённость автодороги в обход Майкопа составляет около 28 километров. В рамках первой очереди, введенной в эксплуатацию в 2009 году, проложено около 9 километров. В текущем году был сдан в эксплуатацию участок дороги второй очереди проекта, который включает в себя 10,4 километра дороги с тремя мостовыми сооружениями. Запущенный участок третьей очереди строительства – это 7,5 километра трассы от автодороги Майкоп-Гиагинская-Псебай–Зеленчукская-Карачаевск до автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"). Работы по строительству третьей очереди шли с прошлого года, на эти цели было направлено 3,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220929/adygeya-1820343705.html
майкоп
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823659636_34:0:1634:1200_1920x0_80_0_0_96e0274a74bc09a0faa172c63a4397b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкоп, роман новиков, мурат кумпилов, федеральное дорожное агентство (росавтодор), экономика, республика адыгея
Республика Адыгея, Майкоп, Роман Новиков, Мурат Кумпилов, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Экономика, Республика Адыгея
МАЙКОП, 13 окт - РИА Новости. В Адыгее окончено строительство и запущено движение по участку третьей и завершающей очереди строительства автодороги в обход Майкопа, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Торжественная церемония открытия объекта состоялась сегодня в рамках Х Международной специализированной выставки "Дорога 2022" с участием руководителя Росавтодора Романа Новикова
... Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
отметил, что проект "Дорога в обход Майкопа", как и планировалось, завершен с опережением установленных сроков, к 100-летию Адыгеи... После перерезания красной ленточки был дан старт движению по новому участку дороги в 7,5 километра с тремя транспортными развязками... ", - говорится в сообщении.
Глава республики поблагодарил федеральные власти за помощь в реализации проекта.
"Объект для нас очень важный. Новая дорога свяжет одну региональную и две федеральные автодороги, а главное – существенно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов. Это повлияет на безопасность и комфортность дорожного движения, экологию Майкопа, а также на развитие городской среды", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
Глава Адыгеи также отметил, что реализованный проект обхода Майкопа актуален в связи с постоянно растущим турпотоком, развитием экономики и реализацией крупных инвестпроектов, в том числе, созданием горного экокурорта "Лагонаки".
Теперь власти планируют сконцентрироваться на ремонте улицы Хакурате, которая в ближайшее время будет перекрыта для большегрузного транзитного транспорта. Уже подготовлен соответствующий проект, который предусматривает не полную модернизацию дорожного полотна и создание ливневой канализации вдоль всей улицы.
Отмечается, что общая протяжённость автодороги в обход Майкопа составляет около 28 километров. В рамках первой очереди, введенной в эксплуатацию в 2009 году, проложено около 9 километров. В текущем году был сдан в эксплуатацию участок дороги второй очереди проекта, который включает в себя 10,4 километра дороги с тремя мостовыми сооружениями. Запущенный участок третьей очереди строительства – это 7,5 километра трассы от автодороги Майкоп-Гиагинская-Псебай–Зеленчукская-Карачаевск до автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"). Работы по строительству третьей очереди шли с прошлого года, на эти цели было направлено 3,6 миллиарда рублей.