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Объявленная СБУ в розыск экс-мэр Якутска подсказала адрес своей работы - РИА Новости, 13.10.2022
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Объявленная СБУ в розыск экс-мэр Якутска подсказала адрес своей работы
Объявленная СБУ в розыск экс-мэр Якутска подсказала адрес своей работы - РИА Новости, 13.10.2022
Объявленная СБУ в розыск экс-мэр Якутска подсказала адрес своей работы
Экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева, объявленная в международный розыск Службой безопасности Украины, решила облегчить задачу сотрудникам СБУ и РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:16
2022-10-13T10:16
сардана авксентьева
мария захарова
дмитрий медведев
украина
россия
якутск
служба безопасности украины
госдума рф
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ЯКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева, объявленная в международный розыск Службой безопасности Украины, решила облегчить задачу сотрудникам СБУ и подсказала им адрес парламента.В базе данных МВД Украины значится, что Аксентьева была объявлена в розыск СБУ Ивано-Франковской области 16 апреля по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины."Почему уже полгода ищут, понятно: фото взяли старое. Найти по нему меня - та еще задача! Так вот, неутомимые и деятельные ивано-франковские СБУшники, безуспешно разыскивающие меня с весны этого года! Хочу облегчить вам ваш многомесячный труд по розыску меня. Найти меня несложно, пишите адрес: Охотный ряд, дом 1, напротив Кремля. Заодно обнаружите и остальных разыскиваемых думцев, мы, собственно, все там работаем", - написала Авксентьева в Telegram.Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ряд других членов Совбеза РФ и представителей военного командования России.
https://ria.ru/20221012/sbu-1823365691.html
https://ria.ru/20221011/politiki-1823116113.html
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сардана авксентьева, мария захарова, дмитрий медведев, украина, россия, якутск, служба безопасности украины, госдума рф, мвд украины, общество, политика
Сардана Авксентьева, Мария Захарова, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Якутск, Служба безопасности Украины, Госдума РФ, МВД Украины, Общество, Политика
10:16 13.10.2022
 
Объявленная СБУ в розыск экс-мэр Якутска подсказала адрес своей работы

Объявленная СБУ в розыск экс-мэр Якутска подсказала адрес своей работы: напротив Кремля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСардана Авксентьева
Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сардана Авксентьева. Архивное фото
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ЯКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева, объявленная в международный розыск Службой безопасности Украины, решила облегчить задачу сотрудникам СБУ и подсказала им адрес парламента.
В базе данных МВД Украины значится, что Аксентьева была объявлена в розыск СБУ Ивано-Франковской области 16 апреля по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Депутат Государственной Думы Алексей Веллер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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"Почему уже полгода ищут, понятно: фото взяли старое. Найти по нему меня - та еще задача! Так вот, неутомимые и деятельные ивано-франковские СБУшники, безуспешно разыскивающие меня с весны этого года! Хочу облегчить вам ваш многомесячный труд по розыску меня. Найти меня несложно, пишите адрес: Охотный ряд, дом 1, напротив Кремля. Заодно обнаружите и остальных разыскиваемых думцев, мы, собственно, все там работаем", - написала Авксентьева в Telegram.
Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ряд других членов Совбеза РФ и представителей военного командования России.
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Сардана АвксентьеваМария ЗахароваДмитрий МедведевУкраинаРоссияЯкутскСлужба безопасности УкраиныГосдума РФМВД УкраиныОбществоПолитика
 
 
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