https://ria.ru/20221013/avksenteva-1823599475.html
Объявленная СБУ в розыск экс-мэр Якутска подсказала адрес своей работы
Объявленная СБУ в розыск экс-мэр Якутска подсказала адрес своей работы - РИА Новости, 13.10.2022
Объявленная СБУ в розыск экс-мэр Якутска подсказала адрес своей работы
Экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева, объявленная в международный розыск Службой безопасности Украины, решила облегчить задачу сотрудникам СБУ и РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:16
2022-10-13T10:16
2022-10-13T10:16
сардана авксентьева
мария захарова
дмитрий медведев
украина
россия
якутск
служба безопасности украины
госдума рф
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ЯКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева, объявленная в международный розыск Службой безопасности Украины, решила облегчить задачу сотрудникам СБУ и подсказала им адрес парламента.В базе данных МВД Украины значится, что Аксентьева была объявлена в розыск СБУ Ивано-Франковской области 16 апреля по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины."Почему уже полгода ищут, понятно: фото взяли старое. Найти по нему меня - та еще задача! Так вот, неутомимые и деятельные ивано-франковские СБУшники, безуспешно разыскивающие меня с весны этого года! Хочу облегчить вам ваш многомесячный труд по розыску меня. Найти меня несложно, пишите адрес: Охотный ряд, дом 1, напротив Кремля. Заодно обнаружите и остальных разыскиваемых думцев, мы, собственно, все там работаем", - написала Авксентьева в Telegram.Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ряд других членов Совбеза РФ и представителей военного командования России.
https://ria.ru/20221012/sbu-1823365691.html
https://ria.ru/20221011/politiki-1823116113.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Объявленная СБУ в розыск экс-мэр Якутска подсказала адрес своей работы
Объявленная СБУ в розыск экс-мэр Якутска подсказала адрес своей работы: напротив Кремля