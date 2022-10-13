https://ria.ru/20221013/ataki-1823723895.html

Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях

Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях - РИА Новости, 13.10.2022

Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях

Российские войска отразили все украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:24

2022-10-13T14:24

2022-10-13T15:41

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские войска отразили все украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Министерстве обороны.Там отметили, что примерно две батальонные тактические группы пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области.Потери противника составили более 110 военных и 20 бронемашин.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ попытались форсировать реку Жеребец, но отступили под огнем российской авиации и артиллерии.Потери противника составили:Купянское направлениеТакже удалось отразить атаки противника на Купянском направлении в Харьковской области у населенных пунктов Орлянка и Котляровка.Потери противника составили:Помимо этого, российские войска за сутки поразили четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164 районах, уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.Российским ВКС удалось сбить МиГ-29 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области, а силы ПВО поразили украинский Су-27 в Полтавской области.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221013/dnr-1823594186.html

https://ria.ru/20221013/kremennaya-1823638901.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, харьковская область