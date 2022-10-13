https://ria.ru/20221013/ataki-1823723895.html
Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях - РИА Новости, 13.10.2022
Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
Российские войска отразили все украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:24
2022-10-13T14:24
2022-10-13T15:41
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские войска отразили все украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Министерстве обороны.Там отметили, что примерно две батальонные тактические группы пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области.Потери противника составили более 110 военных и 20 бронемашин.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ попытались форсировать реку Жеребец, но отступили под огнем российской авиации и артиллерии.Потери противника составили:Купянское направлениеТакже удалось отразить атаки противника на Купянском направлении в Харьковской области у населенных пунктов Орлянка и Котляровка.Потери противника составили:Помимо этого, российские войска за сутки поразили четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164 районах, уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.Российским ВКС удалось сбить МиГ-29 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области, а силы ПВО поразили украинский Су-27 в Полтавской области.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221013/dnr-1823594186.html
https://ria.ru/20221013/kremennaya-1823638901.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
14:24 13.10.2022 (обновлено: 15:41 13.10.2022)
Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
Минобороны: российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские войска отразили все украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Министерстве обороны.
Там отметили, что примерно две батальонные тактические группы пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области.
Потери противника составили более 110 военных и 20 бронемашин.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ
попытались форсировать реку Жеребец, но отступили под огнем российской авиации и артиллерии.
Потери противника составили:
—около 60 военнослужащих;
—два танка;
—пять БМП;
—два пикапа.
Также удалось отразить атаки противника на Купянском направлении в Харьковской области
у населенных пунктов Орлянка и Котляровка.
Потери противника составили:
—более 50 военнослужащих;
—три танка;
—четыре БМП;
—семь автомобилей.
Помимо этого, российские войска за сутки поразили четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164 районах, уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
Российским ВКС удалось сбить МиГ-29 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области, а силы ПВО поразили украинский Су-27 в Полтавской области.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.