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Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/ataki-1823723895.html
Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях - РИА Новости, 13.10.2022
Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
Российские войска отразили все украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:24
2022-10-13T15:41
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские войска отразили все украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Министерстве обороны.Там отметили, что примерно две батальонные тактические группы пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области.Потери противника составили более 110 военных и 20 бронемашин.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ попытались форсировать реку Жеребец, но отступили под огнем российской авиации и артиллерии.Потери противника составили:Купянское направлениеТакже удалось отразить атаки противника на Купянском направлении в Харьковской области у населенных пунктов Орлянка и Котляровка.Потери противника составили:Помимо этого, российские войска за сутки поразили четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164 районах, уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.Российским ВКС удалось сбить МиГ-29 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области, а силы ПВО поразили украинский Су-27 в Полтавской области.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221013/dnr-1823594186.html
https://ria.ru/20221013/kremennaya-1823638901.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
14:24 13.10.2022 (обновлено: 15:41 13.10.2022)
 
Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях

Минобороны: российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время тактических учений
Военнослужащие во время тактических учений - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Военнослужащие во время тактических учений. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские войска отразили все украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Министерстве обороны.
Там отметили, что примерно две батальонные тактические группы пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области.
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Потери противника составили более 110 военных и 20 бронемашин.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ попытались форсировать реку Жеребец, но отступили под огнем российской авиации и артиллерии.
Потери противника составили:
  • около 60 военнослужащих;
  • два танка;
  • пять БМП;
  • два пикапа.

Купянское направление

Также удалось отразить атаки противника на Купянском направлении в Харьковской области у населенных пунктов Орлянка и Котляровка.
Потери противника составили:
  • более 50 военнослужащих;
  • три танка;
  • четыре БМП;
  • семь автомобилей.
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Помимо этого, российские войска за сутки поразили четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164 районах, уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
Российским ВКС удалось сбить МиГ-29 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области, а силы ПВО поразили украинский Су-27 в Полтавской области.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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