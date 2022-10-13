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Запорожская область готова отразить атаку украинских военных, заявил Рогов
Запорожская область готова отразить атаку украинских военных, заявил Рогов - РИА Новости, 13.10.2022
Запорожская область готова отразить атаку украинских военных, заявил Рогов
В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, выстроено несколько линий обороны, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:47
2022-10-13T19:47
2022-10-13T19:47
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, выстроено несколько линий обороны, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Мы верим в силу русского оружия, опытность и профессионализм наших защитников. Наш регион готов отразить наступление украинских боевиков, выстроено несколько линий обороны", - сказал РИА Новости Рогов.Ранее сообщалось, что киевские власти вынашивают планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Днепр (город), Запорожская АЭС
Запорожская область готова отразить атаку украинских военных, заявил Рогов
Рогов заявил, что в Запорожской области готовы отразить наступление украинских военных