https://ria.ru/20221013/ataka-1823846309.html

Запорожская область готова отразить атаку украинских военных, заявил Рогов

Запорожская область готова отразить атаку украинских военных, заявил Рогов - РИА Новости, 13.10.2022

Запорожская область готова отразить атаку украинских военных, заявил Рогов

В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, выстроено несколько линий обороны, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:47

2022-10-13T19:47

2022-10-13T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

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днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, выстроено несколько линий обороны, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Мы верим в силу русского оружия, опытность и профессионализм наших защитников. Наш регион готов отразить наступление украинских боевиков, выстроено несколько линий обороны", - сказал РИА Новости Рогов.Ранее сообщалось, что киевские власти вынашивают планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

днепр (город)

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в мире, владимир рогов, запорожская область, днепр (город), запорожская аэс