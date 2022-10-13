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Запорожская область готова отразить атаку украинских военных, заявил Рогов - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/ataka-1823846309.html
Запорожская область готова отразить атаку украинских военных, заявил Рогов
Запорожская область готова отразить атаку украинских военных, заявил Рогов - РИА Новости, 13.10.2022
Запорожская область готова отразить атаку украинских военных, заявил Рогов
В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, выстроено несколько линий обороны, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:47
2022-10-13T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
днепр (город)
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, выстроено несколько линий обороны, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Мы верим в силу русского оружия, опытность и профессионализм наших защитников. Наш регион готов отразить наступление украинских боевиков, выстроено несколько линий обороны", - сказал РИА Новости Рогов.Ранее сообщалось, что киевские власти вынашивают планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, днепр (город), запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Днепр (город), Запорожская АЭС
19:47 13.10.2022
 
Запорожская область готова отразить атаку украинских военных, заявил Рогов

Рогов заявил, что в Запорожской области готовы отразить наступление украинских военных

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, выстроено несколько линий обороны, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Мы верим в силу русского оружия, опытность и профессионализм наших защитников. Наш регион готов отразить наступление украинских боевиков, выстроено несколько линий обороны", - сказал РИА Новости Рогов.
Ранее сообщалось, что киевские власти вынашивают планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьДнепр (город)Запорожская АЭС
 
 
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