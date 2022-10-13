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СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту - РИА Новости, 13.10.2022
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СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту
СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту - РИА Новости, 13.10.2022
СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту
Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело на основе публикаций о причастности гражданина страны в перевозке взрывчатых веществ,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:53
2022-10-13T17:00
армения
в мире
крымский мост
чп на крымском мосту
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ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело на основе публикаций о причастности гражданина страны в перевозке взрывчатых веществ, использованных во время теракта на Крымском мосту, сообщается в четверг на сайте ведомства.ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.В сообщении СНБ отмечается, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что взрывчатые вещества, использовавшиеся для совершения теракта на Крымском мосту, были спрятаны в грузовике, которым управлял гражданин Армении, въехавший в республику из-за рубежа, а затем направившийся в РФ."В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном департаменте СНБ инициировано уголовное производство по признакам статей "пособничество международному терроризму", "контрабанда взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору", а также "подделка документов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках дела проведены допросы, выемки документов и другие следственные и судебные действия."Предварительное следствие продолжается, в целях выяснения обстоятельств дела проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых Служба национальной безопасности предоставит соответствующую информацию", - заявили в ведомстве.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
https://ria.ru/20221013/sledstvie-1823563494.html
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армения, в мире, крымский мост, чп на крымском мосту
Армения, В мире, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
11:53 13.10.2022 (обновлено: 17:00 13.10.2022)
 
СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту

СНБ Армении возбудила дело о пособничестве терроризму после взрыва на Крымском мосту

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramРаботы на Крымском мосту
Работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Работы на Крымском мосту. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело на основе публикаций о причастности гражданина страны в перевозке взрывчатых веществ, использованных во время теракта на Крымском мосту, сообщается в четверг на сайте ведомства.
ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
В сообщении СНБ отмечается, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что взрывчатые вещества, использовавшиеся для совершения теракта на Крымском мосту, были спрятаны в грузовике, которым управлял гражданин Армении, въехавший в республику из-за рубежа, а затем направившийся в РФ.
"В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном департаменте СНБ инициировано уголовное производство по признакам статей "пособничество международному терроризму", "контрабанда взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору", а также "подделка документов", - говорится в сообщении.
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
04:01
Источник сообщил новую информацию о теракте на Крымском мосту
Отмечается, что в рамках дела проведены допросы, выемки документов и другие следственные и судебные действия.
"Предварительное следствие продолжается, в целях выяснения обстоятельств дела проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых Служба национальной безопасности предоставит соответствующую информацию", - заявили в ведомстве.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
Сотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Кадр из видео
11:54
New York Post опубликовала статью об ударе ВС России с фото Крымского моста
 
АрменияВ миреКрымский мостЧП на Крымском мосту
 
 
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