https://ria.ru/20221013/armeniya-1823639989.html

СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту

СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту - РИА Новости, 13.10.2022

СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту

Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело на основе публикаций о причастности гражданина страны в перевозке взрывчатых веществ,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:53

2022-10-13T11:53

2022-10-13T17:00

армения

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крымский мост

чп на крымском мосту

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ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело на основе публикаций о причастности гражданина страны в перевозке взрывчатых веществ, использованных во время теракта на Крымском мосту, сообщается в четверг на сайте ведомства.ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.В сообщении СНБ отмечается, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что взрывчатые вещества, использовавшиеся для совершения теракта на Крымском мосту, были спрятаны в грузовике, которым управлял гражданин Армении, въехавший в республику из-за рубежа, а затем направившийся в РФ."В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном департаменте СНБ инициировано уголовное производство по признакам статей "пособничество международному терроризму", "контрабанда взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору", а также "подделка документов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках дела проведены допросы, выемки документов и другие следственные и судебные действия."Предварительное следствие продолжается, в целях выяснения обстоятельств дела проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых Служба национальной безопасности предоставит соответствующую информацию", - заявили в ведомстве.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.

https://ria.ru/20221013/sledstvie-1823563494.html

https://ria.ru/20221013/smi-1823640342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, в мире, крымский мост, чп на крымском мосту