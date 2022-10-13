https://ria.ru/20221013/armeniya-1823639989.html
СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту
СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту - РИА Новости, 13.10.2022
СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту
Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело на основе публикаций о причастности гражданина страны в перевозке взрывчатых веществ,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:53
2022-10-13T11:53
2022-10-13T17:00
армения
в мире
крымский мост
чп на крымском мосту
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ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело на основе публикаций о причастности гражданина страны в перевозке взрывчатых веществ, использованных во время теракта на Крымском мосту, сообщается в четверг на сайте ведомства.ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.В сообщении СНБ отмечается, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что взрывчатые вещества, использовавшиеся для совершения теракта на Крымском мосту, были спрятаны в грузовике, которым управлял гражданин Армении, въехавший в республику из-за рубежа, а затем направившийся в РФ."В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном департаменте СНБ инициировано уголовное производство по признакам статей "пособничество международному терроризму", "контрабанда взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору", а также "подделка документов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках дела проведены допросы, выемки документов и другие следственные и судебные действия."Предварительное следствие продолжается, в целях выяснения обстоятельств дела проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых Служба национальной безопасности предоставит соответствующую информацию", - заявили в ведомстве.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
https://ria.ru/20221013/sledstvie-1823563494.html
https://ria.ru/20221013/smi-1823640342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, в мире, крымский мост, чп на крымском мосту
Армения, В мире, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
11:53 13.10.2022 (обновлено: 17:00 13.10.2022)
СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту
СНБ Армении возбудила дело о пособничестве терроризму после взрыва на Крымском мосту
ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости.
Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело на основе публикаций о причастности гражданина страны в перевозке взрывчатых веществ, использованных во время теракта на Крымском мосту, сообщается
в четверг на сайте ведомства.
ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
В сообщении СНБ отмечается, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что взрывчатые вещества, использовавшиеся для совершения теракта на Крымском мосту, были спрятаны в грузовике, которым управлял гражданин Армении, въехавший в республику из-за рубежа, а затем направившийся в РФ.
"В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном департаменте СНБ инициировано уголовное производство по признакам статей "пособничество международному терроризму", "контрабанда взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору", а также "подделка документов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках дела проведены допросы, выемки документов и другие следственные и судебные действия.
"Предварительное следствие продолжается, в целях выяснения обстоятельств дела проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых Служба национальной безопасности предоставит соответствующую информацию", - заявили в ведомстве.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.