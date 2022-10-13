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"Газпром нефть" сформировала масштабный поисковый кластер в Арктике - РИА Новости, 13.10.2022
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"Газпром нефть" сформировала масштабный поисковый кластер в Арктике
"Газпром нефть" сформировала масштабный поисковый кластер в Арктике - РИА Новости, 13.10.2022
"Газпром нефть" сформировала масштабный поисковый кластер в Арктике
"Газпром нефть" завершила формирование масштабного поискового кластера в российской Арктике, получив лицензию на Усть-Енисейский участок в акватории Карского... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:49
2022-10-13T10:49
экономика
арктика
карское море
красноярский край
газпром нефть
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Газпром нефть" завершила формирование масштабного поискового кластера в российской Арктике, получив лицензию на Усть-Енисейский участок в акватории Карского моря, сообщается на сайте компании."Газпром нефть" завершила формирование масштабного поискового кластера в российской Арктике, включающего 29 участков в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае. Компания получила лицензию на Усть-Енисейский участок в акватории Карского моря, который соединяет геологоразведочные активы на Гыданском и Таймырском полуостровах", - говорится в сообщении.Уточняется, что Усть-Енисейский участок расположен в акватории Енисейского залива Карского моря, а его площадь достигает почти шести тысяч квадратных километров. Новый актив соединяет противоположные стороны залива, на которых расположены принадлежащие "Газпром нефти" лицензионные участки на Гыданском и Таймырском полуостровах.Отмечается, что эти территории отличает крайне низкая степень геологической изученности, а также удаленность от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. "Объединение активов в единый поисковый кластер обеспечит синергию и повысит эффективность работ по их изучению", - считают в компании.Ранее на Усть-Енисейском участке геологоразведка не проводилась, потому стратегия поисково-разведочных работ на этой территории будет сформирована после завершения испытаний поисковых скважин на Лескинском участке. Компания планирует провести 2D-сейсморазведку и другие геолого-геофизические исследования в акватории Енисейского залива.Лицензия на геологическое изучение участка выдана "Газпром нефти" по заявительному принципу с целью поиска и оценки месторождений углеводородов. Оператором геологоразведочных работ на участках гыдано-таймырской группы выступает "Газпромнефть-Гео".
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/neft-1823608372.html
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экономика, арктика, карское море, красноярский край, газпром нефть
Экономика, Арктика, Карское море, Красноярский край, Газпром нефть
10:49 13.10.2022
 
"Газпром нефть" сформировала масштабный поисковый кластер в Арктике

"Газпром нефть" сформировала масштабный поисковый кластер в российской Арктике

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк"Газпром нефть"
Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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"Газпром нефть". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Газпром нефть" завершила формирование масштабного поискового кластера в российской Арктике, получив лицензию на Усть-Енисейский участок в акватории Карского моря, сообщается на сайте компании.
"Газпром нефть" завершила формирование масштабного поискового кластера в российской Арктике, включающего 29 участков в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае. Компания получила лицензию на Усть-Енисейский участок в акватории Карского моря, который соединяет геологоразведочные активы на Гыданском и Таймырском полуостровах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Усть-Енисейский участок расположен в акватории Енисейского залива Карского моря, а его площадь достигает почти шести тысяч квадратных километров. Новый актив соединяет противоположные стороны залива, на которых расположены принадлежащие "Газпром нефти" лицензионные участки на Гыданском и Таймырском полуостровах.
Отмечается, что эти территории отличает крайне низкая степень геологической изученности, а также удаленность от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. "Объединение активов в единый поисковый кластер обеспечит синергию и повысит эффективность работ по их изучению", - считают в компании.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Ранее на Усть-Енисейском участке геологоразведка не проводилась, потому стратегия поисково-разведочных работ на этой территории будет сформирована после завершения испытаний поисковых скважин на Лескинском участке. Компания планирует провести 2D-сейсморазведку и другие геолого-геофизические исследования в акватории Енисейского залива.
Лицензия на геологическое изучение участка выдана "Газпром нефти" по заявительному принципу с целью поиска и оценки месторождений углеводородов. Оператором геологоразведочных работ на участках гыдано-таймырской группы выступает "Газпромнефть-Гео".
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ЭкономикаАрктикаКарское мореКрасноярский крайГазпром нефть
 
 
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