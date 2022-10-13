https://ria.ru/20221013/aliev-1823776795.html

Путин в Астане проводит встречу с Алиевым

Путин в Астане проводит встречу с Алиевым - РИА Новости, 13.10.2022

Путин в Астане проводит встречу с Алиевым

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева начались в Астане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:23

2022-10-13T16:23

2022-10-13T17:03

астана

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владимир путин

ильхам алиев

россия

политика

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева начались в Астане, передает корреспондент РИА Новости.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. Глава государства выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите "Россия – Центральная Азия".Также Путин провел встречи с эмиром Катара, президентом Палестины, президентом Турции и трехсторонние переговоры с лидерами Киргизии и Таджикистана.

https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

астана, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, россия, политика