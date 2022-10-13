https://ria.ru/20221013/aliev-1823776795.html
Путин в Астане проводит встречу с Алиевым
Путин в Астане проводит встречу с Алиевым - РИА Новости, 13.10.2022
Путин в Астане проводит встречу с Алиевым
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева начались в Астане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:23
2022-10-13T16:23
2022-10-13T17:03
астана
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
россия
политика
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева начались в Астане, передает корреспондент РИА Новости.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. Глава государства выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите "Россия – Центральная Азия".Также Путин провел встречи с эмиром Катара, президентом Палестины, президентом Турции и трехсторонние переговоры с лидерами Киргизии и Таджикистана.
https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астана, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, россия, политика
Астана, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Россия, Политика
16:23 13.10.2022 (обновлено: 17:03 13.10.2022)
Путин в Астане проводит встречу с Алиевым
Путин на полях СВМДА в Астане проводит встречу с президентом Азербайджана Алиевым