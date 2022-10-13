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ГУР Украины пыталось ликвидировать своих агентов после неудачного теракта - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/agenty-1823860709.html
ГУР Украины пыталось ликвидировать своих агентов после неудачного теракта
ГУР Украины пыталось ликвидировать своих агентов после неудачного теракта - РИА Новости, 13.10.2022
ГУР Украины пыталось ликвидировать своих агентов после неудачного теракта
Кураторы Главного разведывательного управления Украины передали взрывчатку с целью ликвидировать своих же агентов после неудачного проведения теракта против... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T21:19
2022-10-13T21:52
специальная военная операция на украине
украина
в мире
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Кураторы Главного разведывательного управления Украины передали взрывчатку с целью ликвидировать своих же агентов после неудачного проведения теракта против одного из сотрудников избирательной комиссии по референдуму, рассказал РИА Новости задержанный российскими силовиками агент Артур Нестеренко, получивший легкие ранения в результате срабатывания СВУ в собственном доме."Наш куратор попросил забрать закладку и подержать ее ночь дома. Мы принесли ее в квартиру и ушли в другую комнату. Около полуночи она разорвалась … Они не ценят людей, которые с ними работают – это просто расходный материал для них, который можно взять и выкинуть",- сказал Нестеренко.По словам террориста, куратор из ГУР с позывным "Фокси" до попытки ликвидации дала задание ликвидировать сотрудника избирательной комиссии. Взяв взрывчатку с поражающими элементами Нестеренко испугался забросить взрывное устройство в дом и бросил его во двор."Мы работали с Управлением разведки Украины – ГУР. Изначально мы должны были брать закладки и перевозить их в другие места, чтобы другие забирали и закладывали их по заданиям. Обещали за это хорошие деньги",- пояснил Нестеренко.
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украина, в мире, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Мелитополь
21:19 13.10.2022 (обновлено: 21:52 13.10.2022)
 
ГУР Украины пыталось ликвидировать своих агентов после неудачного теракта

Украинский ГУР пытался ликвидировать своих агентов в Мелитополе после неудачного теракта

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВ Мелитополе
В Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Кураторы Главного разведывательного управления Украины передали взрывчатку с целью ликвидировать своих же агентов после неудачного проведения теракта против одного из сотрудников избирательной комиссии по референдуму, рассказал РИА Новости задержанный российскими силовиками агент Артур Нестеренко, получивший легкие ранения в результате срабатывания СВУ в собственном доме.
"Наш куратор попросил забрать закладку и подержать ее ночь дома. Мы принесли ее в квартиру и ушли в другую комнату. Около полуночи она разорвалась … Они не ценят людей, которые с ними работают – это просто расходный материал для них, который можно взять и выкинуть",- сказал Нестеренко.
По словам террориста, куратор из ГУР с позывным "Фокси" до попытки ликвидации дала задание ликвидировать сотрудника избирательной комиссии. Взяв взрывчатку с поражающими элементами Нестеренко испугался забросить взрывное устройство в дом и бросил его во двор.
"Мы работали с Управлением разведки Украины – ГУР. Изначально мы должны были брать закладки и перевозить их в другие места, чтобы другие забирали и закладывали их по заданиям. Обещали за это хорошие деньги",- пояснил Нестеренко.
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 21:27Специальная военная операция на Украине
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