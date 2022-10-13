https://ria.ru/20221013/agenty-1823860709.html

ГУР Украины пыталось ликвидировать своих агентов после неудачного теракта

ГУР Украины пыталось ликвидировать своих агентов после неудачного теракта - РИА Новости, 13.10.2022

ГУР Украины пыталось ликвидировать своих агентов после неудачного теракта

Кураторы Главного разведывательного управления Украины передали взрывчатку с целью ликвидировать своих же агентов после неудачного проведения теракта против... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T21:19

2022-10-13T21:19

2022-10-13T21:52

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Кураторы Главного разведывательного управления Украины передали взрывчатку с целью ликвидировать своих же агентов после неудачного проведения теракта против одного из сотрудников избирательной комиссии по референдуму, рассказал РИА Новости задержанный российскими силовиками агент Артур Нестеренко, получивший легкие ранения в результате срабатывания СВУ в собственном доме."Наш куратор попросил забрать закладку и подержать ее ночь дома. Мы принесли ее в квартиру и ушли в другую комнату. Около полуночи она разорвалась … Они не ценят людей, которые с ними работают – это просто расходный материал для них, который можно взять и выкинуть",- сказал Нестеренко.По словам террориста, куратор из ГУР с позывным "Фокси" до попытки ликвидации дала задание ликвидировать сотрудника избирательной комиссии. Взяв взрывчатку с поражающими элементами Нестеренко испугался забросить взрывное устройство в дом и бросил его во двор."Мы работали с Управлением разведки Украины – ГУР. Изначально мы должны были брать закладки и перевозить их в другие места, чтобы другие забирали и закладывали их по заданиям. Обещали за это хорошие деньги",- пояснил Нестеренко.

https://ria.ru/20221013/terakt-1823861265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, мелитополь