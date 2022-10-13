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Украина хочет скупить в Африке оружие советского образца, заявил Кулеба - РИА Новости, 13.10.2022
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Украина хочет скупить в Африке оружие советского образца, заявил Кулеба
Украина хочет скупить в Африке оружие советского образца, заявил Кулеба - РИА Новости, 13.10.2022
Украина хочет скупить в Африке оружие советского образца, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами заявил, что Украина хочет перекупить у африканских государств оружие советского образца. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T23:37
2022-10-13T23:37
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами заявил, что Украина хочет перекупить у африканских государств оружие советского образца."Для нас в этой ситуации сходится несколько интересов... Прощупать страны на предмет возможной покупки тех или иных вооружений из их запасов советского образца", - сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола, видео размещено в их канале в Telegram.Он добавил, что США и Евросоюз подталкивают Украину к ведению переговоров с африканскими лидерами, чтобы переманить их на свою сторону, но среди африканских стран многие занимают либо пророссийскую, либо нейтральную позицию."Я вижу некоторые страны в Африке, которые можно в чем-то убедить... Но я также вижу страны, которые четко заняли либо жестко пророссийскую позицию, либо жестко нейтральную позицию, их ни в чем не убедишь", - пояснил Кулеба.По его мнению, эта ситуация скорее выгодна для стран Африки, и африканские политики стремятся извлечь выгоду прежде всего для себя."Мы в этой погоне за Африкой скорее мотивируем ряд африканских лидеров попытаться нажиться на этой ситуации, а не занять ту или иную сторону... Мне кажется с Африкой мы немного перегибаем в этом плане, вдруг объявлена такая гонка за внимание Африкой", - добавил он.В начале октября Кулеба совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странами Африки. При этом должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ.
https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823871400.html
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в мире, дмитрий кулеба, майкл макфол, африка, украина, сша, мид украины
В мире, Дмитрий Кулеба, Майкл Макфол, Африка, Украина, США, МИД Украины
23:37 13.10.2022
 
Украина хочет скупить в Африке оружие советского образца, заявил Кулеба

Кулеба заявил, что Украина намерена перекупить у стран Африки оружие советского образца

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами заявил, что Украина хочет перекупить у африканских государств оружие советского образца.
"Для нас в этой ситуации сходится несколько интересов... Прощупать страны на предмет возможной покупки тех или иных вооружений из их запасов советского образца", - сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола, видео размещено в их канале в Telegram.
Он добавил, что США и Евросоюз подталкивают Украину к ведению переговоров с африканскими лидерами, чтобы переманить их на свою сторону, но среди африканских стран многие занимают либо пророссийскую, либо нейтральную позицию.
"Я вижу некоторые страны в Африке, которые можно в чем-то убедить... Но я также вижу страны, которые четко заняли либо жестко пророссийскую позицию, либо жестко нейтральную позицию, их ни в чем не убедишь", - пояснил Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 23:10
Европейцев приходится заставлять принимать новые санкции, заявил Кулеба
По его мнению, эта ситуация скорее выгодна для стран Африки, и африканские политики стремятся извлечь выгоду прежде всего для себя.
"Мы в этой погоне за Африкой скорее мотивируем ряд африканских лидеров попытаться нажиться на этой ситуации, а не занять ту или иную сторону... Мне кажется с Африкой мы немного перегибаем в этом плане, вдруг объявлена такая гонка за внимание Африкой", - добавил он.
В начале октября Кулеба совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странами Африки. При этом должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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В миреДмитрий КулебаМайкл МакфолАфрикаУкраинаСШАМИД Украины
 
 
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