https://ria.ru/20221013/afrika-1823872864.html

Украина хочет скупить в Африке оружие советского образца, заявил Кулеба

Украина хочет скупить в Африке оружие советского образца, заявил Кулеба - РИА Новости, 13.10.2022

Украина хочет скупить в Африке оружие советского образца, заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами заявил, что Украина хочет перекупить у африканских государств оружие советского образца. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T23:37

2022-10-13T23:37

2022-10-13T23:37

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами заявил, что Украина хочет перекупить у африканских государств оружие советского образца."Для нас в этой ситуации сходится несколько интересов... Прощупать страны на предмет возможной покупки тех или иных вооружений из их запасов советского образца", - сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола, видео размещено в их канале в Telegram.Он добавил, что США и Евросоюз подталкивают Украину к ведению переговоров с африканскими лидерами, чтобы переманить их на свою сторону, но среди африканских стран многие занимают либо пророссийскую, либо нейтральную позицию."Я вижу некоторые страны в Африке, которые можно в чем-то убедить... Но я также вижу страны, которые четко заняли либо жестко пророссийскую позицию, либо жестко нейтральную позицию, их ни в чем не убедишь", - пояснил Кулеба.По его мнению, эта ситуация скорее выгодна для стран Африки, и африканские политики стремятся извлечь выгоду прежде всего для себя."Мы в этой погоне за Африкой скорее мотивируем ряд африканских лидеров попытаться нажиться на этой ситуации, а не занять ту или иную сторону... Мне кажется с Африкой мы немного перегибаем в этом плане, вдруг объявлена такая гонка за внимание Африкой", - добавил он.В начале октября Кулеба совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странами Африки. При этом должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ.

https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823871400.html

https://ria.ru/20221013/zakharova-1823737441.html

африка

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дмитрий кулеба, майкл макфол, африка, украина, сша, мид украины