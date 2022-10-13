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В МИД назвали одну из ключевых тем саммита Россия — Африка - РИА Новости, 13.10.2022
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В МИД назвали одну из ключевых тем саммита Россия — Африка
В МИД назвали одну из ключевых тем саммита Россия — Африка - РИА Новости, 13.10.2022
В МИД назвали одну из ключевых тем саммита Россия — Африка
Тема сотрудничества России и Африки в энергетике станет одной из ключевых на саммите в 2023 году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Олег Озеров. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:43
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олег озеров
африка
сочи
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Тема сотрудничества России и Африки в энергетике станет одной из ключевых на саммите в 2023 году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.Второй саммит Россия — Африка запланирован на лето 2023 года. Первый саммит прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств.Дипломат отметил, что РФ способна строить нефтеперерабатывающие заводы — малые, средние, крупные, однако вопрос о создании Россией перерабатывающих мощностей в странах Африки необходимо обсуждать, как и создание необходимых условий для российских инвестиций на африканском континенте.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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олег озеров, африка, сочи, россия, в мире
Олег Озеров, Африка, Сочи, Россия, В мире
07:43 13.10.2022 (обновлено: 07:44 13.10.2022)
 
В МИД назвали одну из ключевых тем саммита Россия — Африка

МИД: тема сотрудничества России и Африки в энергетике станет важной на саммите в 2023 году

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД Олег Озеров
Посол по особым поручениям МИД Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Посол по особым поручениям МИД Олег Озеров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Тема сотрудничества России и Африки в энергетике станет одной из ключевых на саммите в 2023 году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.
Второй саммит Россия — Африка запланирован на лето 2023 года. Первый саммит прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств.

"Заинтересованность (у стран Африки — Прим. ред.), конечно, есть (в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики). В сфере и добычи, и переработки Россия обладает хорошими компетенциями, хорошими возможностями, производит свое оборудование, она может и готовить соответствующие кадры", — сказал Озеров.

Дипломат отметил, что РФ способна строить нефтеперерабатывающие заводы — малые, средние, крупные, однако вопрос о создании Россией перерабатывающих мощностей в странах Африки необходимо обсуждать, как и создание необходимых условий для российских инвестиций на африканском континенте.
"Тема энергетического сотрудничества будет одной из приоритетных на предстоящем саммите Россия-Африка", — добавил Озеров в кулуарах Российской энергетической недели.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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