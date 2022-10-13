https://ria.ru/20221013/afrika-1823574810.html

В МИД назвали одну из ключевых тем саммита Россия — Африка

В МИД назвали одну из ключевых тем саммита Россия — Африка - РИА Новости, 13.10.2022

В МИД назвали одну из ключевых тем саммита Россия — Африка

Тема сотрудничества России и Африки в энергетике станет одной из ключевых на саммите в 2023 году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Олег Озеров. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:43

2022-10-13T07:43

2022-10-13T07:44

олег озеров

африка

сочи

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564564552_0:117:2950:1776_1920x0_80_0_0_52b8410dc2eef7409c7b260bda116f92.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Тема сотрудничества России и Африки в энергетике станет одной из ключевых на саммите в 2023 году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.Второй саммит Россия — Африка запланирован на лето 2023 года. Первый саммит прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств.Дипломат отметил, что РФ способна строить нефтеперерабатывающие заводы — малые, средние, крупные, однако вопрос о создании Россией перерабатывающих мощностей в странах Африки необходимо обсуждать, как и создание необходимых условий для российских инвестиций на африканском континенте.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/afrika-1823346742.html

африка

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег озеров, африка, сочи, россия, в мире