Рейтинг@Mail.ru
Россия призвала компенсировать нанесенный Афганистану ущерб, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/afganistan-1823582097.html
Россия призвала компенсировать нанесенный Афганистану ущерб, заявил Путин
Россия призвала компенсировать нанесенный Афганистану ущерб, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Россия призвала компенсировать нанесенный Афганистану ущерб, заявил Путин
Россия настоятельно призывает компенсировать нанесенный Афганистану за годы оккупации ущерб и разморозить заблокированные средства, заявил президент России... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:43
2022-10-13T08:54
россия
в мире
владимир путин
афганистан
астана
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820622402_0:1195:2048:2346_1920x0_80_0_0_a672c4f3f1d5e36a6966db2fb0f960be.jpg
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия настоятельно призывает компенсировать нанесенный Афганистану за годы оккупации ущерб и разморозить заблокированные средства, заявил президент России Владимир Путин."Для нормализации обстановки на территории Афганистана, естественно, необходимо сообща содействовать его экономическому восстановлению. Но прежде всего, мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства", - сказал Путин на саммите в Астане в четверг.Он добавил, что для урегулирования там ситуации было бы полезно задействовать ШОС и ее региональные антитеррористические структуры. Говоря о терроризме, Путин напомнил о взрыве у российского посольства в Кабуле и череде "не прекращающихся кровавых терактов".
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/afganistan-1823583251.html
россия
афганистан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820622402_0:1003:2048:2538_1920x0_80_0_0_41ca74b14f962c3bfd7008afa75f9039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, владимир путин, афганистан, астана, шос
Россия, В мире, Владимир Путин, Афганистан, Астана, ШОС
08:43 13.10.2022 (обновлено: 08:54 13.10.2022)
 
Россия призвала компенсировать нанесенный Афганистану ущерб, заявил Путин

Путин: Россия призвала разморозить заблокированные средства Афганистана

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия настоятельно призывает компенсировать нанесенный Афганистану за годы оккупации ущерб и разморозить заблокированные средства, заявил президент России Владимир Путин.
"Для нормализации обстановки на территории Афганистана, естественно, необходимо сообща содействовать его экономическому восстановлению. Но прежде всего, мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства", - сказал Путин на саммите в Астане в четверг.
Он добавил, что для урегулирования там ситуации было бы полезно задействовать ШОС и ее региональные антитеррористические структуры. Говоря о терроризме, Путин напомнил о взрыве у российского посольства в Кабуле и череде "не прекращающихся кровавых терактов".
Президент России Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
08:48В мире
Путин: Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности
 
РоссияВ миреВладимир ПутинАфганистанАстанаШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала