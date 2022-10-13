https://ria.ru/20221013/afganistan-1823582097.html

Россия призвала компенсировать нанесенный Афганистану ущерб, заявил Путин

Россия призвала компенсировать нанесенный Афганистану ущерб, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022

Россия призвала компенсировать нанесенный Афганистану ущерб, заявил Путин

Россия настоятельно призывает компенсировать нанесенный Афганистану за годы оккупации ущерб и разморозить заблокированные средства, заявил президент России... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:43

2022-10-13T08:43

2022-10-13T08:54

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия настоятельно призывает компенсировать нанесенный Афганистану за годы оккупации ущерб и разморозить заблокированные средства, заявил президент России Владимир Путин."Для нормализации обстановки на территории Афганистана, естественно, необходимо сообща содействовать его экономическому восстановлению. Но прежде всего, мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства", - сказал Путин на саммите в Астане в четверг.Он добавил, что для урегулирования там ситуации было бы полезно задействовать ШОС и ее региональные антитеррористические структуры. Говоря о терроризме, Путин напомнил о взрыве у российского посольства в Кабуле и череде "не прекращающихся кровавых терактов".

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/afganistan-1823583251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, владимир путин, афганистан, астана, шос