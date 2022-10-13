https://ria.ru/20221013/afganistan-1823582097.html
Россия призвала компенсировать нанесенный Афганистану ущерб, заявил Путин
Россия призвала компенсировать нанесенный Афганистану ущерб, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Россия призвала компенсировать нанесенный Афганистану ущерб, заявил Путин
Россия настоятельно призывает компенсировать нанесенный Афганистану за годы оккупации ущерб и разморозить заблокированные средства, заявил президент России... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:43
2022-10-13T08:43
2022-10-13T08:54
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия настоятельно призывает компенсировать нанесенный Афганистану за годы оккупации ущерб и разморозить заблокированные средства, заявил президент России Владимир Путин."Для нормализации обстановки на территории Афганистана, естественно, необходимо сообща содействовать его экономическому восстановлению. Но прежде всего, мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства", - сказал Путин на саммите в Астане в четверг.Он добавил, что для урегулирования там ситуации было бы полезно задействовать ШОС и ее региональные антитеррористические структуры. Говоря о терроризме, Путин напомнил о взрыве у российского посольства в Кабуле и череде "не прекращающихся кровавых терактов".
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/afganistan-1823583251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, афганистан, астана, шос
Россия, В мире, Владимир Путин, Афганистан, Астана, ШОС
08:43 13.10.2022 (обновлено: 08:54 13.10.2022)
Россия призвала компенсировать нанесенный Афганистану ущерб, заявил Путин
Путин: Россия призвала разморозить заблокированные средства Афганистана