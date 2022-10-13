https://ria.ru/20221013/afganistan-1823581744.html

Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма, заявил Путин

Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022

Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма, заявил Путин

Афганистане после присутствия США оказался неспособен самостоятельно решать проблемы терроризма, заявил президент России Владимир Путин в четверг. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:41

2022-10-13T08:41

2022-10-13T10:11

в мире

афганистан

сша

владимир путин

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Афганистане после присутствия США оказался неспособен самостоятельно решать проблемы терроризма, заявил президент России Владимир Путин в четверг."К сожалению, одним из острейших вызовов безопасности для нашего региона по-прежнему остается Афганистан. Об этом коллеги уже говорили сегодня. Эта страна после более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами", - сказал он на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

https://ria.ru/20221011/scheta-1823155037.html

афганистан

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан, сша, владимир путин