https://ria.ru/20221013/afganistan-1823581744.html
Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма, заявил Путин
Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма, заявил Путин
Афганистане после присутствия США оказался неспособен самостоятельно решать проблемы терроризма, заявил президент России Владимир Путин в четверг. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:41
2022-10-13T08:41
2022-10-13T10:11
в мире
афганистан
сша
владимир путин
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Афганистане после присутствия США оказался неспособен самостоятельно решать проблемы терроризма, заявил президент России Владимир Путин в четверг."К сожалению, одним из острейших вызовов безопасности для нашего региона по-прежнему остается Афганистан. Об этом коллеги уже говорили сегодня. Эта страна после более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами", - сказал он на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
https://ria.ru/20221011/scheta-1823155037.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, сша, владимир путин
В мире, Афганистан, США, Владимир Путин
08:41 13.10.2022 (обновлено: 10:11 13.10.2022)
Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма, заявил Путин
Путин: Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма после пребывания США