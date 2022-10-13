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Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством АЭС, заявил Сийярто - РИА Новости, 13.10.2022
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Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством АЭС, заявил Сийярто
Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством АЭС, заявил Сийярто - РИА Новости, 13.10.2022
Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством АЭС, заявил Сийярто
Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством атомной электростанции, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:58
2022-10-13T13:11
венгрия
россия
в мире
петер сийярто
аэс "пакш"
мид венгрии
европа
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством атомной электростанции, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Я уверен, что нынешний энергетический кризис в Европе четко показывает, что без ядерной энергетики не будет ни безопасности поставок, ни доступной энергии в Европе. Именно поэтому мы ускоряем строительство нашей новой атомной электростанции в рамках международного проекта", - сказал он в ходе панельной сессии Российской энергетической недели.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221013/potok-1823678003.html
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венгрия, россия, в мире, петер сийярто, аэс "пакш", мид венгрии, европа
Венгрия, Россия, В мире, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", МИД Венгрии, Европа
12:58 13.10.2022 (обновлено: 13:11 13.10.2022)
 
Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством АЭС, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт и Москва ускоряют работу над строительством АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством атомной электростанции, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Я уверен, что нынешний энергетический кризис в Европе четко показывает, что без ядерной энергетики не будет ни безопасности поставок, ни доступной энергии в Европе. Именно поэтому мы ускоряем строительство нашей новой атомной электростанции в рамках международного проекта", - сказал он в ходе панельной сессии Российской энергетической недели.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:52
Глава МИД Венгрии заявил о важности работающего "Турецкого потока"
В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:34
"Газпром" подпишет поправки к контракту с Венгрией
 
ВенгрияРоссияВ миреПетер СийяртоАЭС "Пакш"МИД ВенгрииЕвропа
 
 
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