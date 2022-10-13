https://ria.ru/20221013/aes-1823680996.html

Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством АЭС, заявил Сийярто

Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством АЭС, заявил Сийярто - РИА Новости, 13.10.2022

Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством АЭС, заявил Сийярто

Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством атомной электростанции, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:58

2022-10-13T12:58

2022-10-13T13:11

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством атомной электростанции, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Я уверен, что нынешний энергетический кризис в Европе четко показывает, что без ядерной энергетики не будет ни безопасности поставок, ни доступной энергии в Европе. Именно поэтому мы ускоряем строительство нашей новой атомной электростанции в рамках международного проекта", - сказал он в ходе панельной сессии Российской энергетической недели.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221013/potok-1823678003.html

https://ria.ru/20221013/gazprom-1823664594.html

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венгрия, россия, в мире, петер сийярто, аэс "пакш", мид венгрии, европа