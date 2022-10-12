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Умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин

Умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин - РИА Новости, 12.10.2022

Умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин

На 40-м году жизни после тяжелой болезни умер корреспондент телеканала "Россия 1" Олег Пакшин, сообщает ГТРК "Поморье". РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T01:50

2022-10-12T01:50

2022-10-12T09:34

общество

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россия-1 (телеканал)

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олег пакшин

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На 40-м году жизни после тяжелой болезни умер корреспондент телеканала "Россия 1" Олег Пакшин, сообщает ГТРК "Поморье".Коллеги рассказали, что последние три года журналист боролся с онкологическим заболеванием.Олег Пакшин начинал путь в журналистике в ГТРК "Поморье", был специальным корреспондентом на "Пятом канале". С 2013 года он работал на "России 1" в информационной программе "Вести".За работу над сюжетом к юбилею о Михаиле Ломоносове Пакшин получил телевизионную премию канала НТВ "Профессия репортер".

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общество, нтв (телеканал), россия, россия-1 (телеканал), программа "вести", олег пакшин