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Умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин - РИА Новости, 12.10.2022
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Умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин
Умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин - РИА Новости, 12.10.2022
Умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин
На 40-м году жизни после тяжелой болезни умер корреспондент телеканала "Россия 1" Олег Пакшин, сообщает ГТРК "Поморье". РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T01:50
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На 40-м году жизни после тяжелой болезни умер корреспондент телеканала "Россия 1" Олег Пакшин, сообщает ГТРК "Поморье".Коллеги рассказали, что последние три года журналист боролся с онкологическим заболеванием.Олег Пакшин начинал путь в журналистике в ГТРК "Поморье", был специальным корреспондентом на "Пятом канале". С 2013 года он работал на "России 1" в информационной программе "Вести".За работу над сюжетом к юбилею о Михаиле Ломоносове Пакшин получил телевизионную премию канала НТВ "Профессия репортер".
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общество, нтв (телеканал), россия, россия-1 (телеканал), программа "вести", олег пакшин
Общество, НТВ (телеканал), Россия, Россия-1 (телеканал), Программа "Вести", Олег Пакшин
01:50 12.10.2022 (обновлено: 09:34 12.10.2022)
 
Умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин

Журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин умер в возрасте 39 лет после борьбы с раком

© Фото : Олег Пакшин/ВКонтактеКорреспондент телеканала "Россия 1" Олег Пакшин
Корреспондент телеканала Россия 1 Олег Пакшин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Олег Пакшин/ВКонтакте
Корреспондент телеканала "Россия 1" Олег Пакшин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На 40-м году жизни после тяжелой болезни умер корреспондент телеканала "Россия 1" Олег Пакшин, сообщает ГТРК "Поморье".
Коллеги рассказали, что последние три года журналист боролся с онкологическим заболеванием.

"Между собой мы его называли Пакшин-продакшен. Потому что многие сюжеты, которые он делал, были про программы, про проекты, которые выпускает и производит наш телеканал. И до сих пор не верится, конечно. Веселый, умный, талантливый", — отметил ведущий "Вестей" Денис Полунчуков.

Олег Пакшин начинал путь в журналистике в ГТРК "Поморье", был специальным корреспондентом на "Пятом канале". С 2013 года он работал на "России 1" в информационной программе "Вести".
За работу над сюжетом к юбилею о Михаиле Ломоносове Пакшин получил телевизионную премию канала НТВ "Профессия репортер".
 
ОбществоНТВ (телеканал)РоссияРоссия-1 (телеканал)Программа "Вести"Олег Пакшин
 
 
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