https://ria.ru/20221012/zhile-1823333054.html

В Удмуртии построили более миллиона квадратов жилья за девять месяцев

В Удмуртии построили более миллиона квадратов жилья за девять месяцев - РИА Новости, 12.10.2022

В Удмуртии построили более миллиона квадратов жилья за девять месяцев

Более 1 миллиона квадратных метров жилья построили в Удмуртии за 9 месяцев, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:20

2022-10-12T12:20

2022-10-12T12:20

удмуртская республика

александр бречалов

общество

жилье

завьяловский район

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УФА, 12 окт - РИА Новости. Более 1 миллиона квадратных метров жилья построили в Удмуртии за 9 месяцев, сообщил глава региона Александр Бречалов."За 9 месяцев в республике введено в эксплуатацию больше 1 миллиона квадратного метра жилья", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, основной объем приходится на частную застройку. С января по сентябрь жители республики поставили на кадастровый учет 680 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Самая активная стройка идет в Малопургинском, Увинском, Завьяловском районах."За последние несколько лет площадь частных домов увеличилась больше чем на 20 "квадратов". Если в 2016 году жители регистрировали дома размером в среднем в 92 квадратных метров, в этом году — в 115", - рассказал глава Удмуртии.Введены в эксплуатацию 43 многоквартирных дома — это около 400 тысяч квадратных метров, информирует Бречалов."Таких цифр мы достигли впервые. И это, среди прочего, результат работы разных программ — по поддержке специалистов на селе, по развитию инженерных сетей, льготные займы, работа с застройщиками. Кстати, вместе с домами в рамках программы "Стимул" на территориях комплексной жилой застройки строим объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. В плане на год их 14: это сети водо- и теплоснабжения, водоотведения, ливневки, новые дороги", - добавил Бречалов.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823158039.html

https://ria.ru/20221005/bolnitsy-1821802714.html

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александр бречалов, общество, жилье, завьяловский район