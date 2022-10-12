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Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/zaes-1823485742.html
Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС
Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС - РИА Новости, 12.10.2022
Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС
Киевские власти вынашивают планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни, сообщил председатель... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:06
2022-10-12T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Киевские власти вынашивают планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что порядка 30 диверсантов, совершивших попытку проникнуть на территорию Запорожской АЭС с Днепра, были ликвидированы, а большинство их лодок - потоплены."Штурма АЭС как такового не было. По уточненной информации, нашими вооруженными силами были обнаружены две разведывательные лодки. Их задача была не высадиться на берег, а определить наши позиции и опорные пункты безопасности. При обнаружении боевики Зеленского открыли огонь. Наши бойцы открыли ответный огонь. Все это часть более масштабного плана по форсированию украинской десантной группировкой Днепра и захвату Запорожской АЭС", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни. "Центральной датой является 14 октября", - подчеркнул Рогов.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:06 12.10.2022 (обновлено: 18:11 12.10.2022)
 
Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС

Запорожские власти заявили, что Киев вынашивает планы форсировать Днепр и захватить АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Киевские власти вынашивают планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что порядка 30 диверсантов, совершивших попытку проникнуть на территорию Запорожской АЭС с Днепра, были ликвидированы, а большинство их лодок - потоплены.
"Штурма АЭС как такового не было. По уточненной информации, нашими вооруженными силами были обнаружены две разведывательные лодки. Их задача была не высадиться на берег, а определить наши позиции и опорные пункты безопасности. При обнаружении боевики Зеленского открыли огонь. Наши бойцы открыли ответный огонь. Все это часть более масштабного плана по форсированию украинской десантной группировкой Днепра и захвату Запорожской АЭС", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни. "Центральной датой является 14 октября", - подчеркнул Рогов.
Военнослужащие ВДВ России во время тренировочного штурма здания на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 07:18Специальная военная операция на Украине
Рогов заявил о возможности быстрого освобождения позиций, занятых ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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