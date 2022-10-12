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Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС

Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС - РИА Новости, 12.10.2022

Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС

Киевские власти вынашивают планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни, сообщил председатель... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:06

2022-10-12T18:06

2022-10-12T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Киевские власти вынашивают планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что порядка 30 диверсантов, совершивших попытку проникнуть на территорию Запорожской АЭС с Днепра, были ликвидированы, а большинство их лодок - потоплены."Штурма АЭС как такового не было. По уточненной информации, нашими вооруженными силами были обнаружены две разведывательные лодки. Их задача была не высадиться на берег, а определить наши позиции и опорные пункты безопасности. При обнаружении боевики Зеленского открыли огонь. Наши бойцы открыли ответный огонь. Все это часть более масштабного плана по форсированию украинской десантной группировкой Днепра и захвату Запорожской АЭС", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни. "Центральной датой является 14 октября", - подчеркнул Рогов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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