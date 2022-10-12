https://ria.ru/20221012/zaes-1823485742.html
Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС
Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС - РИА Новости, 12.10.2022
Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС
Киевские власти вынашивают планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни, сообщил председатель... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:06
2022-10-12T18:06
2022-10-12T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Киевские власти вынашивают планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что порядка 30 диверсантов, совершивших попытку проникнуть на территорию Запорожской АЭС с Днепра, были ликвидированы, а большинство их лодок - потоплены."Штурма АЭС как такового не было. По уточненной информации, нашими вооруженными силами были обнаружены две разведывательные лодки. Их задача была не высадиться на берег, а определить наши позиции и опорные пункты безопасности. При обнаружении боевики Зеленского открыли огонь. Наши бойцы открыли ответный огонь. Все это часть более масштабного плана по форсированию украинской десантной группировкой Днепра и захвату Запорожской АЭС", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, провокация может быть предпринята уже в ближайшие дни. "Центральной датой является 14 октября", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20221011/svo-1822987303.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:06 12.10.2022 (обновлено: 18:11 12.10.2022)
Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС
Запорожские власти заявили, что Киев вынашивает планы форсировать Днепр и захватить АЭС