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Россия пока не может запитать Запорожскую АЭС, заявил "Росэнергоатом" - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/zaes-1823479304.html
Россия пока не может запитать Запорожскую АЭС, заявил "Росэнергоатом"
Россия пока не может запитать Запорожскую АЭС, заявил "Росэнергоатом" - РИА Новости, 12.10.2022
Россия пока не может запитать Запорожскую АЭС, заявил "Росэнергоатом"
Технических возможностей на данный момент запитать Запорожскую АЭС с российской стороны нет, но задача такая стоит, сообщил советник генерального директора... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:49
2022-10-12T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская аэс
росэнергоатом
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Технических возможностей на данный момент запитать Запорожскую АЭС с российской стороны нет, но задача такая стоит, сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины перешла на работу на дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд. Все шесть энергоблоков атомной станции остановлены ранее, генерация электроэнергии не осуществляется."Сегодня таких технических возможностей, к сожалению, нет. Задача конечно такая стоит, но сегодня такими техническими возможностями мы не располагаем", - сказал Карчаа в эфире "Первого канала". По его словам, в среду украинская сторона намеренно отключила Днепровскую линию электропередач, питающую Запорожскую АЭС."У нас сложилось даже впечатление, что это такая проверка, не запитана ли станция на российскую энергосистему", - подчеркнул Карчаа.
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в мире, россия, запорожская аэс, росэнергоатом, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:49 12.10.2022
 
Россия пока не может запитать Запорожскую АЭС, заявил "Росэнергоатом"

"Росэнергоатом" заявил, что Россия пока технически не может запитать Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Технических возможностей на данный момент запитать Запорожскую АЭС с российской стороны нет, но задача такая стоит, сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины перешла на работу на дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд. Все шесть энергоблоков атомной станции остановлены ранее, генерация электроэнергии не осуществляется.
"Сегодня таких технических возможностей, к сожалению, нет. Задача конечно такая стоит, но сегодня такими техническими возможностями мы не располагаем", - сказал Карчаа в эфире "Первого канала". По его словам, в среду украинская сторона намеренно отключила Днепровскую линию электропередач, питающую Запорожскую АЭС.
"У нас сложилось даже впечатление, что это такая проверка, не запитана ли станция на российскую энергосистему", - подчеркнул Карчаа.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:01
ЗАЭС вновь отключили от внешнего энергоснабжения, заявил Гросси
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская АЭСРосэнергоатомЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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