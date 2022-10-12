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Россия пока не может запитать Запорожскую АЭС, заявил "Росэнергоатом"
Россия пока не может запитать Запорожскую АЭС, заявил "Росэнергоатом" - РИА Новости, 12.10.2022
Россия пока не может запитать Запорожскую АЭС, заявил "Росэнергоатом"
Технических возможностей на данный момент запитать Запорожскую АЭС с российской стороны нет, но задача такая стоит, сообщил советник генерального директора... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:49
2022-10-12T17:49
2022-10-12T17:49
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запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Технических возможностей на данный момент запитать Запорожскую АЭС с российской стороны нет, но задача такая стоит, сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины перешла на работу на дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд. Все шесть энергоблоков атомной станции остановлены ранее, генерация электроэнергии не осуществляется."Сегодня таких технических возможностей, к сожалению, нет. Задача конечно такая стоит, но сегодня такими техническими возможностями мы не располагаем", - сказал Карчаа в эфире "Первого канала". По его словам, в среду украинская сторона намеренно отключила Днепровскую линию электропередач, питающую Запорожскую АЭС."У нас сложилось даже впечатление, что это такая проверка, не запитана ли станция на российскую энергосистему", - подчеркнул Карчаа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская аэс, росэнергоатом, запорожская область, ситуация в днр и лнр
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Россия пока не может запитать Запорожскую АЭС, заявил "Росэнергоатом"
"Росэнергоатом" заявил, что Россия пока технически не может запитать Запорожскую АЭС