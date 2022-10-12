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ВСУ мешают ремонту линий электропередач на ЗАЭС, заявил "Росэнергоатом" - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/zaes-1823470363.html
ВСУ мешают ремонту линий электропередач на ЗАЭС, заявил "Росэнергоатом"
ВСУ мешают ремонту линий электропередач на ЗАЭС, заявил "Росэнергоатом" - РИА Новости, 12.10.2022
ВСУ мешают ремонту линий электропередач на ЗАЭС, заявил "Росэнергоатом"
Ремонт линий электропередач на Запорожской АЭС ведется, но украинская сторона препятствует этому новыми обстрелами, сообщил советник гендиректора концерна... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:36
2022-10-12T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
росэнергоатом
украина
запорожская аэс
жкх
энергодар
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Ремонт линий электропередач на Запорожской АЭС ведется, но украинская сторона препятствует этому новыми обстрелами, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.Ранее Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины перешла на работу на дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд. Все шесть энергоблоков атомной станции остановлены ранее, генерация электроэнергии не осуществляется."Идет тяжелая, достаточно рискованная работа по восстановлению вспомогательной инфраструктуры, по восстановлению линий электропередач. Она сейчас идет тоже под обстрелами. Потому что как только наступает момент вроде бы затишья, и люди выходят на линии и начинают ремонтировать, Украина открывает новый обстрел и создает условия невозможности для этого ремонта", - сказал Карчаа в эфире Первого канала.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, росэнергоатом, украина, запорожская аэс, жкх, энергодар, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Росэнергоатом, Украина, Запорожская АЭС, ЖКХ, Энергодар, Днепр (город)
17:36 12.10.2022 (обновлено: 17:59 12.10.2022)
 
ВСУ мешают ремонту линий электропередач на ЗАЭС, заявил "Росэнергоатом"

"Росэнергоатом": на ЗАЭС ведется ремонт линий электропередач, но ВСУ этому препятствуют

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Ремонт линий электропередач на Запорожской АЭС ведется, но украинская сторона препятствует этому новыми обстрелами, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Ранее Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины перешла на работу на дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд. Все шесть энергоблоков атомной станции остановлены ранее, генерация электроэнергии не осуществляется.
"Идет тяжелая, достаточно рискованная работа по восстановлению вспомогательной инфраструктуры, по восстановлению линий электропередач. Она сейчас идет тоже под обстрелами. Потому что как только наступает момент вроде бы затишья, и люди выходят на линии и начинают ремонтировать, Украина открывает новый обстрел и создает условия невозможности для этого ремонта", - сказал Карчаа в эфире Первого канала.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:58
Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРосэнергоатомУкраинаЗапорожская АЭСЖКХЭнергодарДнепр (город)
 
 
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