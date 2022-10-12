https://ria.ru/20221012/zaes-1823470363.html

ВСУ мешают ремонту линий электропередач на ЗАЭС, заявил "Росэнергоатом"

ВСУ мешают ремонту линий электропередач на ЗАЭС, заявил "Росэнергоатом" - РИА Новости, 12.10.2022

ВСУ мешают ремонту линий электропередач на ЗАЭС, заявил "Росэнергоатом"

Ремонт линий электропередач на Запорожской АЭС ведется, но украинская сторона препятствует этому новыми обстрелами, сообщил советник гендиректора концерна... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:36

2022-10-12T17:36

2022-10-12T17:59

специальная военная операция на украине

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росэнергоатом

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жкх

энергодар

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Ремонт линий электропередач на Запорожской АЭС ведется, но украинская сторона препятствует этому новыми обстрелами, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.Ранее Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины перешла на работу на дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд. Все шесть энергоблоков атомной станции остановлены ранее, генерация электроэнергии не осуществляется."Идет тяжелая, достаточно рискованная работа по восстановлению вспомогательной инфраструктуры, по восстановлению линий электропередач. Она сейчас идет тоже под обстрелами. Потому что как только наступает момент вроде бы затишья, и люди выходят на линии и начинают ремонтировать, Украина открывает новый обстрел и создает условия невозможности для этого ремонта", - сказал Карчаа в эфире Первого канала.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221012/zaes-1823325935.html

украина

энергодар

днепр (город)

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