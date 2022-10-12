https://ria.ru/20221012/zaes-1823439267.html

Миссия МАГАТЭ получает все данные о работе Запорожской АЭС, заявили власти

Миссия МАГАТЭ получает все данные о работе Запорожской АЭС, заявили власти - РИА Новости, 12.10.2022

Миссия МАГАТЭ получает все данные о работе Запорожской АЭС, заявили власти

Представители миссии МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС, они получают все данные о ее работе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:48

2022-10-12T16:48

2022-10-12T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Представители миссии МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС, они получают все данные о ее работе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что на Запорожскую АЭС прибыла новая группу экспертов МАГАТЭ, которые останутся на атомной станции для мониторинга ситуации. В нее вошли граждане Ирландии, Канады, Литвы и Словакии."Представители миссии МАГАТЭ сейчас находятся на Запорожской АЭС. Они получают все данные о ее работе и полный доступ к запрашиваемой информации", - сказал РИА Новости Рогов.

https://ria.ru/20221012/elektrosnabzhenie-1823416817.html

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в мире, владимир рогов, запорожская область, ирландия, канада, магатэ, запорожская аэс