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Миссия МАГАТЭ получает все данные о работе Запорожской АЭС, заявили власти - РИА Новости, 12.10.2022
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Миссия МАГАТЭ получает все данные о работе Запорожской АЭС, заявили власти
Миссия МАГАТЭ получает все данные о работе Запорожской АЭС, заявили власти - РИА Новости, 12.10.2022
Миссия МАГАТЭ получает все данные о работе Запорожской АЭС, заявили власти
Представители миссии МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС, они получают все данные о ее работе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:48
2022-10-12T16:48
в мире
владимир рогов
запорожская область
ирландия
канада
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Представители миссии МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС, они получают все данные о ее работе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что на Запорожскую АЭС прибыла новая группу экспертов МАГАТЭ, которые останутся на атомной станции для мониторинга ситуации. В нее вошли граждане Ирландии, Канады, Литвы и Словакии."Представители миссии МАГАТЭ сейчас находятся на Запорожской АЭС. Они получают все данные о ее работе и полный доступ к запрашиваемой информации", - сказал РИА Новости Рогов.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, ирландия, канада, магатэ, запорожская аэс
В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Ирландия, Канада, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
16:48 12.10.2022
 
Миссия МАГАТЭ получает все данные о работе Запорожской АЭС, заявили власти

Власти Запорожской области: МАГАТЭ получает все данные о работе ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Представители миссии МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС, они получают все данные о ее работе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что на Запорожскую АЭС прибыла новая группу экспертов МАГАТЭ, которые останутся на атомной станции для мониторинга ситуации. В нее вошли граждане Ирландии, Канады, Литвы и Словакии.
"Представители миссии МАГАТЭ сейчас находятся на Запорожской АЭС. Они получают все данные о ее работе и полный доступ к запрашиваемой информации", - сказал РИА Новости Рогов.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
15:56
Энергоснабжение ЗАЭС от внешней сети восстановили, заявил глава МАГАТЭ
 
В миреВладимир РоговЗапорожская областьИрландияКанадаМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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