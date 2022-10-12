https://ria.ru/20221012/zaes-1823336410.html
Диверсанты пытались прощупать опорные пункты на ЗАЭС, заявил Рогов
Диверсанты пытались прощупать опорные пункты на ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 12.10.2022
Диверсанты пытались прощупать опорные пункты на ЗАЭС, заявил Рогов
Украинские диверсанты, пытающиеся в ночь на среду проникнуть на территорию Запорожской АЭС, "прощупывали" опорные пункты безопасности, на один из которых и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:30
2022-10-12T12:30
2022-10-12T13:00
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
происшествия
евгений балицкий
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Украинские диверсанты, пытающиеся в ночь на среду проникнуть на территорию Запорожской АЭС, "прощупывали" опорные пункты безопасности, на один из которых и наткнулись, заявил член главного совета региона Владимир Рогов.Ранее в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что порядка 30 диверсантов, совершивших попытку проникнуть на территорию Запорожской АЭС с Днепра, были ликвидированы, а большинство их лодок - потоплены."Вот буквально сегодня ночью было две лодки, на которых были вооруженные группы, я бы назвал их разведкой - они прощупывали, где непосредственно находятся наши опорные пункты по обеспечению безопасности, где наша разведка. Они подплыли, наткнулись на такой пункт, обстреляли его. Ответным огнем часть из них была поражена, и они уплыли восвояси", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
https://ria.ru/20221012/zaes-1823308859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, происшествия, евгений балицкий
Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Происшествия, Евгений Балицкий
12:30 12.10.2022 (обновлено: 13:00 12.10.2022)
Диверсанты пытались прощупать опорные пункты на ЗАЭС, заявил Рогов
Рогов: диверсанты, пытавшиеся попасть на ЗАЭС, прощупывали опорные пункты безопасности