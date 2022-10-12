https://ria.ru/20221012/zaes-1823336410.html

Диверсанты пытались прощупать опорные пункты на ЗАЭС, заявил Рогов

Диверсанты пытались прощупать опорные пункты на ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 12.10.2022

Диверсанты пытались прощупать опорные пункты на ЗАЭС, заявил Рогов

Украинские диверсанты, пытающиеся в ночь на среду проникнуть на территорию Запорожской АЭС, "прощупывали" опорные пункты безопасности, на один из которых и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:30

2022-10-12T12:30

2022-10-12T13:00

запорожская область

запорожская аэс

владимир рогов

происшествия

евгений балицкий

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Украинские диверсанты, пытающиеся в ночь на среду проникнуть на территорию Запорожской АЭС, "прощупывали" опорные пункты безопасности, на один из которых и наткнулись, заявил член главного совета региона Владимир Рогов.Ранее в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что порядка 30 диверсантов, совершивших попытку проникнуть на территорию Запорожской АЭС с Днепра, были ликвидированы, а большинство их лодок - потоплены."Вот буквально сегодня ночью было две лодки, на которых были вооруженные группы, я бы назвал их разведкой - они прощупывали, где непосредственно находятся наши опорные пункты по обеспечению безопасности, где наша разведка. Они подплыли, наткнулись на такой пункт, обстреляли его. Ответным огнем часть из них была поражена, и они уплыли восвояси", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20221012/zaes-1823308859.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, происшествия, евгений балицкий