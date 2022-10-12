Рейтинг@Mail.ru
Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/zaes-1823325935.html
Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.10.2022
Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Президент РФ Владимир Путин подробно информировал президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна о ситуации на Запорожской АЭС и продолжающихся обстрелах... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:58
2022-10-12T11:58
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
оаэ
россия
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подробно информировал президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна о ситуации на Запорожской АЭС и продолжающихся обстрелах станции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Достаточно подробно информацировал президент Путин своего коллегу из Эмиратов (президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна) о положении дел на Запорожской АЭС", - сказал Песков журналистам в среду.Он уточнил, что ОАЭ неоднократно высказывали свою обеспокоенность в связи с "потенциальной опасностью, которая кроется там в связи с продолжающимися обстрелами".
https://ria.ru/20221012/zaes-1823319723.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), оаэ, россия, запорожская аэс
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), ОАЭ, Россия, Запорожская АЭС
11:58 12.10.2022
 
Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС

Песков: Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подробно информировал президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна о ситуации на Запорожской АЭС и продолжающихся обстрелах станции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Достаточно подробно информацировал президент Путин своего коллегу из Эмиратов (президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна) о положении дел на Запорожской АЭС", - сказал Песков журналистам в среду.
Он уточнил, что ОАЭ неоднократно высказывали свою обеспокоенность в связи с "потенциальной опасностью, которая кроется там в связи с продолжающимися обстрелами".
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:42Специальная военная операция на Украине
Группа диверсантов ВСУ попыталась проникнуть на ЗАЭС, их ликвидировали
 
Мухаммед бен Заид Аль НахайянВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ОАЭРоссияЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала