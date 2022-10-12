https://ria.ru/20221012/zaes-1823325935.html
Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.10.2022
Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Президент РФ Владимир Путин подробно информировал президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна о ситуации на Запорожской АЭС и продолжающихся обстрелах... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:58
2022-10-12T11:58
2022-10-12T11:58
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
оаэ
россия
запорожская аэс
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подробно информировал президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна о ситуации на Запорожской АЭС и продолжающихся обстрелах станции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Достаточно подробно информацировал президент Путин своего коллегу из Эмиратов (президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна) о положении дел на Запорожской АЭС", - сказал Песков журналистам в среду.Он уточнил, что ОАЭ неоднократно высказывали свою обеспокоенность в связи с "потенциальной опасностью, которая кроется там в связи с продолжающимися обстрелами".
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мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), оаэ, россия, запорожская аэс
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), ОАЭ, Россия, Запорожская АЭС
Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Песков: Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС