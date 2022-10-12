https://ria.ru/20221012/zaes-1823325935.html

Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС

Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.10.2022

Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС

Президент РФ Владимир Путин подробно информировал президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна о ситуации на Запорожской АЭС и продолжающихся обстрелах... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:58

2022-10-12T11:58

2022-10-12T11:58

мухаммед бен заид аль нахайян

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

оаэ

россия

запорожская аэс

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подробно информировал президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна о ситуации на Запорожской АЭС и продолжающихся обстрелах станции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Достаточно подробно информацировал президент Путин своего коллегу из Эмиратов (президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна) о положении дел на Запорожской АЭС", - сказал Песков журналистам в среду.Он уточнил, что ОАЭ неоднократно высказывали свою обеспокоенность в связи с "потенциальной опасностью, которая кроется там в связи с продолжающимися обстрелами".

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мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), оаэ, россия, запорожская аэс