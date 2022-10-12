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На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 12.10.2022
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа, сообщил член... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:19
2022-10-12T11:19
специальная военная операция на украине
общество
владимир рогов
запорожская аэс
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов."Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа", – написал Рогов в своем Telegram-канале.Он напомнил, что ранее МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС второй раз за пять дней полностью отключена от внешнего энергоснабжения и полагается только на дизельные генераторы.
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общество, владимир рогов, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
11:19 12.10.2022
 
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение

Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о восстановлении энергоснабжения ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа", – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что ранее МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС второй раз за пять дней полностью отключена от внешнего энергоснабжения и полагается только на дизельные генераторы.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир РоговЗапорожская АЭС
 
 
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