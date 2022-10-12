https://ria.ru/20221012/zaes-1823313533.html
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 12.10.2022
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа, сообщил член... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:19
2022-10-12T11:19
2022-10-12T11:19
специальная военная операция на украине
общество
владимир рогов
запорожская аэс
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов."Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа", – написал Рогов в своем Telegram-канале.Он напомнил, что ранее МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС второй раз за пять дней полностью отключена от внешнего энергоснабжения и полагается только на дизельные генераторы.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир рогов, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение
Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о восстановлении энергоснабжения ЗАЭС