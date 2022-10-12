https://ria.ru/20221012/zaes-1823313533.html

На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение

На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 12.10.2022

На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение

Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа, сообщил член... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:19

2022-10-12T11:19

2022-10-12T11:19

специальная военная операция на украине

общество

владимир рогов

запорожская аэс

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов."Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа", – написал Рогов в своем Telegram-канале.Он напомнил, что ранее МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС второй раз за пять дней полностью отключена от внешнего энергоснабжения и полагается только на дизельные генераторы.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир рогов, запорожская аэс