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Балицкий назвал условия для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 12.10.2022
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Балицкий назвал условия для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Балицкий назвал условия для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 12.10.2022
Балицкий назвал условия для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Зону безопасности вокруг Запорожской АЭС нельзя создать, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, в противном случае это небезопасно, заявил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:00
2022-10-12T11:19
запорожская область
запорожская аэс
евгений балицкий
безопасность
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Зону безопасности вокруг Запорожской АЭС нельзя создать, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, в противном случае это небезопасно, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Зону (безопасности) вокруг атомной станции мы не можем никаким образом создать, потому что это вопрос договоренности с американцами - с их подведомственными президентами в лице Зеленского, это бессмысленно. Сегодня ты договоришься, создашь какую-то зону, запустишь станцию, она начнет работать, а через 4 дня они опять запустят по станции обстрел. А станция - это не игрушка, ее нельзя включать-выключать", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Договариваться, пока мы не отодвинули линия фронта хотя бы на 100 км от станции, на сегодняшний день, я думаю, это крайне небезопасно", - подчеркнул врио губернатора.
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запорожская область, запорожская аэс, евгений балицкий, безопасность
Запорожская область, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Безопасность
11:00 12.10.2022 (обновлено: 11:19 12.10.2022)
 
Балицкий назвал условия для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Балицкий: вокруг ЗАЭС нельзя создать зону безопасности, если не отодвинуть линию фронта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Зону безопасности вокруг Запорожской АЭС нельзя создать, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, в противном случае это небезопасно, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Зону (безопасности) вокруг атомной станции мы не можем никаким образом создать, потому что это вопрос договоренности с американцами - с их подведомственными президентами в лице Зеленского, это бессмысленно. Сегодня ты договоришься, создашь какую-то зону, запустишь станцию, она начнет работать, а через 4 дня они опять запустят по станции обстрел. А станция - это не игрушка, ее нельзя включать-выключать", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Договариваться, пока мы не отодвинули линия фронта хотя бы на 100 км от станции, на сегодняшний день, я думаю, это крайне небезопасно", - подчеркнул врио губернатора.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:19Специальная военная операция на Украине
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение
 
Запорожская областьЗапорожская АЭСЕвгений БалицкийБезопасность
 
 
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