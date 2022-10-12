https://ria.ru/20221012/zaes-1823308859.html
Балицкий назвал условия для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Балицкий назвал условия для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 12.10.2022
Балицкий назвал условия для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Зону безопасности вокруг Запорожской АЭС нельзя создать, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, в противном случае это небезопасно, заявил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:00
2022-10-12T11:00
2022-10-12T11:19
запорожская область
запорожская аэс
евгений балицкий
безопасность
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Зону безопасности вокруг Запорожской АЭС нельзя создать, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, в противном случае это небезопасно, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Зону (безопасности) вокруг атомной станции мы не можем никаким образом создать, потому что это вопрос договоренности с американцами - с их подведомственными президентами в лице Зеленского, это бессмысленно. Сегодня ты договоришься, создашь какую-то зону, запустишь станцию, она начнет работать, а через 4 дня они опять запустят по станции обстрел. А станция - это не игрушка, ее нельзя включать-выключать", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Договариваться, пока мы не отодвинули линия фронта хотя бы на 100 км от станции, на сегодняшний день, я думаю, это крайне небезопасно", - подчеркнул врио губернатора.
https://ria.ru/20221012/zaes-1823313533.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, запорожская аэс, евгений балицкий, безопасность
Запорожская область, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Безопасность
11:00 12.10.2022 (обновлено: 11:19 12.10.2022)
Балицкий назвал условия для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Балицкий: вокруг ЗАЭС нельзя создать зону безопасности, если не отодвинуть линию фронта