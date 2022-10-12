https://ria.ru/20221012/zaes-1823308859.html

Балицкий назвал условия для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Балицкий назвал условия для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 12.10.2022

Балицкий назвал условия для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Зону безопасности вокруг Запорожской АЭС нельзя создать, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, в противном случае это небезопасно, заявил... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:00

2022-10-12T11:00

2022-10-12T11:19

запорожская область

запорожская аэс

евгений балицкий

безопасность

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Зону безопасности вокруг Запорожской АЭС нельзя создать, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, в противном случае это небезопасно, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Зону (безопасности) вокруг атомной станции мы не можем никаким образом создать, потому что это вопрос договоренности с американцами - с их подведомственными президентами в лице Зеленского, это бессмысленно. Сегодня ты договоришься, создашь какую-то зону, запустишь станцию, она начнет работать, а через 4 дня они опять запустят по станции обстрел. А станция - это не игрушка, ее нельзя включать-выключать", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Договариваться, пока мы не отодвинули линия фронта хотя бы на 100 км от станции, на сегодняшний день, я думаю, это крайне небезопасно", - подчеркнул врио губернатора.

https://ria.ru/20221012/zaes-1823313533.html

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

запорожская область, запорожская аэс, евгений балицкий, безопасность