https://ria.ru/20221012/zaes-1823306760.html

Запорожские власти не планируют перезапускать АЭС в ближайшее время

Запорожские власти не планируют перезапускать АЭС в ближайшее время - РИА Новости, 12.10.2022

Запорожские власти не планируют перезапускать АЭС в ближайшее время

Запорожская АЭС работает для обеспечения своих нужд за счет дизель-генераторов, перезапускать реакторы в ближайшее время не планируется, заявил врио губернатора РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:53

2022-10-12T10:53

2022-10-12T11:28

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская аэс

безопасность

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россия

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС работает для обеспечения своих нужд за счет дизель-генераторов, перезапускать реакторы в ближайшее время не планируется, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Станция пока что работает сама на себя. Атомные реакторы не запущены, и в ближайшее время мы это делать не планируем. Работает она от дизель-генераторов", - сказал глава Запорожской области в эфире телеканала "Россия 24".

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Кирилл Волков

запорожская область, запорожская аэс, безопасность, евгений балицкий, россия, ситуация в днр и лнр