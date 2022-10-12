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Запорожские власти не планируют перезапускать АЭС в ближайшее время - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/zaes-1823306760.html
Запорожские власти не планируют перезапускать АЭС в ближайшее время
Запорожские власти не планируют перезапускать АЭС в ближайшее время - РИА Новости, 12.10.2022
Запорожские власти не планируют перезапускать АЭС в ближайшее время
Запорожская АЭС работает для обеспечения своих нужд за счет дизель-генераторов, перезапускать реакторы в ближайшее время не планируется, заявил врио губернатора РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:53
2022-10-12T11:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская аэс
безопасность
евгений балицкий
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС работает для обеспечения своих нужд за счет дизель-генераторов, перезапускать реакторы в ближайшее время не планируется, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Станция пока что работает сама на себя. Атомные реакторы не запущены, и в ближайшее время мы это делать не планируем. Работает она от дизель-генераторов", - сказал глава Запорожской области в эфире телеканала "Россия 24".
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запорожская область, запорожская аэс, безопасность, евгений балицкий, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская АЭС, Безопасность, Евгений Балицкий, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:53 12.10.2022 (обновлено: 11:28 12.10.2022)
 
Запорожские власти не планируют перезапускать АЭС в ближайшее время

Врио главы Запорожской области Балицкий: перезапуск АЭС в ближайшее время не планируется

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС работает для обеспечения своих нужд за счет дизель-генераторов, перезапускать реакторы в ближайшее время не планируется, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Станция пока что работает сама на себя. Атомные реакторы не запущены, и в ближайшее время мы это делать не планируем. Работает она от дизель-генераторов", - сказал глава Запорожской области в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:48
Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, заявили власти
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожская АЭСБезопасностьЕвгений БалицкийРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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