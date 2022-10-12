https://ria.ru/20221012/zaes-1823306760.html
Запорожские власти не планируют перезапускать АЭС в ближайшее время
Запорожские власти не планируют перезапускать АЭС в ближайшее время - РИА Новости, 12.10.2022
Запорожские власти не планируют перезапускать АЭС в ближайшее время
Запорожская АЭС работает для обеспечения своих нужд за счет дизель-генераторов, перезапускать реакторы в ближайшее время не планируется, заявил врио губернатора РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:53
2022-10-12T10:53
2022-10-12T11:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская аэс
безопасность
евгений балицкий
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС работает для обеспечения своих нужд за счет дизель-генераторов, перезапускать реакторы в ближайшее время не планируется, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Станция пока что работает сама на себя. Атомные реакторы не запущены, и в ближайшее время мы это делать не планируем. Работает она от дизель-генераторов", - сказал глава Запорожской области в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221011/zaes-1823040873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, запорожская аэс, безопасность, евгений балицкий, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская АЭС, Безопасность, Евгений Балицкий, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:53 12.10.2022 (обновлено: 11:28 12.10.2022)
Запорожские власти не планируют перезапускать АЭС в ближайшее время
Врио главы Запорожской области Балицкий: перезапуск АЭС в ближайшее время не планируется