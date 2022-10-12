https://ria.ru/20221012/zaes-1823302704.html
Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС не стоит, заявили в Энергодаре
Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС не стоит, заявили в Энергодаре - РИА Новости, 12.10.2022
Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС не стоит, заявили в Энергодаре
Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС пока не стоит, для обеспечения тепла в городе будут задействованы резервные источники, заявил глава администрации... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:42
2022-10-12T10:42
2022-10-12T10:45
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС пока не стоит, для обеспечения тепла в городе будут задействованы резервные источники, заявил глава администрации города Александр Волга."Естественно, совместно с консультациями с "Росэнергоатомом". По поводу того, чтобы запустить сейчас энергоблоки, вопрос не стоит. Сейчас идут нормальные подготовительные работы в рамках именно существующего режима энергетической работы самой Запорожской Атомной Станции", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, для обеспечения тепла в городе будут задействованы резервные источники."Основной посыл, который мы ждем от запуска электростанции - это приход тепла в наши дома. Основной источник тепловой энергии идет непосредственно от атомной станции. У нас предусмотрены различные варианты резервного обеспечения, сейчас мы переходим к их реализации", - отметил глава Энергодара.
https://ria.ru/20221011/zaes-1823211088.html
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Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Запорожская область, Энергодар, Россия
10:42 12.10.2022 (обновлено: 10:45 12.10.2022)
Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС не стоит, заявили в Энергодаре
Глава Энергодара Волга: вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС пока не стоит