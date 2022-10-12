https://ria.ru/20221012/zaes-1823302704.html

Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС не стоит, заявили в Энергодаре

Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС не стоит, заявили в Энергодаре - РИА Новости, 12.10.2022

Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС не стоит, заявили в Энергодаре

Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС пока не стоит, для обеспечения тепла в городе будут задействованы резервные источники, заявил глава администрации... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:42

2022-10-12T10:42

2022-10-12T10:45

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС пока не стоит, для обеспечения тепла в городе будут задействованы резервные источники, заявил глава администрации города Александр Волга."Естественно, совместно с консультациями с "Росэнергоатомом". По поводу того, чтобы запустить сейчас энергоблоки, вопрос не стоит. Сейчас идут нормальные подготовительные работы в рамках именно существующего режима энергетической работы самой Запорожской Атомной Станции", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, для обеспечения тепла в городе будут задействованы резервные источники."Основной посыл, который мы ждем от запуска электростанции - это приход тепла в наши дома. Основной источник тепловой энергии идет непосредственно от атомной станции. У нас предусмотрены различные варианты резервного обеспечения, сейчас мы переходим к их реализации", - отметил глава Энергодара.

https://ria.ru/20221011/zaes-1823211088.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская аэс, росэнергоатом, запорожская область, энергодар, россия