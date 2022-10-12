https://ria.ru/20221012/zabor-1823506151.html

Финский премьер ищет поддержку для возведения забора на границе с Россией

Финский премьер ищет поддержку для возведения забора на границе с Россией - РИА Новости, 12.10.2022

Финский премьер ищет поддержку для возведения забора на границе с Россией

Глава правительства Финляндии Санна Марин хочет получить широкую парламентскую поддержку для строительства забора на российской границе, сообщает в среду... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:06

2022-10-12T19:06

2022-10-12T19:21

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 окт - РИА Новости. Глава правительства Финляндии Санна Марин хочет получить широкую парламентскую поддержку для строительства забора на российской границе, сообщает в среду телеканал MTV3."Для строительства забора, которое займет годы и будет осуществляться в течение нескольких парламентских сроков, требуется широкая парламентская поддержка. Стоимость забора на восточной границе оценивается в сотни миллионов евро. Это еще одна причина, по которой важно, чтобы все стороны были привержены проекту", - сообщает телеканал.Как сообщается, парламентская встреча главы кабмина состоится во вторник, где помимо "российского" забора будут обсуждаться другие вопросы политики безопасности Финляндии, например, кибератаки и готовность к ним.Ранее СМИ сообщали, что пограничная служба Финляндии планирует оградить около 20% границы с РФ протяженностью 1340 километров, установив ограждение в районе пограничных переходов и их окрестностей.

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

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в мире, санна марин, россия, финляндия