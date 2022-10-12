https://ria.ru/20221012/zabor-1823506151.html
Финский премьер ищет поддержку для возведения забора на границе с Россией
Финский премьер ищет поддержку для возведения забора на границе с Россией - РИА Новости, 12.10.2022
Финский премьер ищет поддержку для возведения забора на границе с Россией
Глава правительства Финляндии Санна Марин хочет получить широкую парламентскую поддержку для строительства забора на российской границе, сообщает в среду... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:06
2022-10-12T19:06
2022-10-12T19:21
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санна марин
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 окт - РИА Новости. Глава правительства Финляндии Санна Марин хочет получить широкую парламентскую поддержку для строительства забора на российской границе, сообщает в среду телеканал MTV3."Для строительства забора, которое займет годы и будет осуществляться в течение нескольких парламентских сроков, требуется широкая парламентская поддержка. Стоимость забора на восточной границе оценивается в сотни миллионов евро. Это еще одна причина, по которой важно, чтобы все стороны были привержены проекту", - сообщает телеканал.Как сообщается, парламентская встреча главы кабмина состоится во вторник, где помимо "российского" забора будут обсуждаться другие вопросы политики безопасности Финляндии, например, кибератаки и готовность к ним.Ранее СМИ сообщали, что пограничная служба Финляндии планирует оградить около 20% границы с РФ протяженностью 1340 километров, установив ограждение в районе пограничных переходов и их окрестностей.
https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html
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в мире, санна марин, россия, финляндия
В мире, Санна Марин, Россия, Финляндия
19:06 12.10.2022 (обновлено: 19:21 12.10.2022)
Финский премьер ищет поддержку для возведения забора на границе с Россией
Премьер Финляндии Марин хочет получить поддержку для постройки забора на границе с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 12 окт - РИА Новости.
Глава правительства Финляндии Санна Марин хочет получить широкую парламентскую поддержку для строительства забора на российской границе, сообщает
в среду телеканал MTV3.
"Для строительства забора, которое займет годы и будет осуществляться в течение нескольких парламентских сроков, требуется широкая парламентская поддержка. Стоимость забора на восточной границе оценивается в сотни миллионов евро. Это еще одна причина, по которой важно, чтобы все стороны были привержены проекту", - сообщает телеканал.
Как сообщается, парламентская встреча главы кабмина состоится во вторник, где помимо "российского" забора будут обсуждаться другие вопросы политики безопасности Финляндии, например, кибератаки и готовность к ним.
Ранее СМИ сообщали, что пограничная служба Финляндии планирует оградить около 20% границы с РФ протяженностью 1340 километров, установив ограждение в районе пограничных переходов и их окрестностей.