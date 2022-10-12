https://ria.ru/20221012/yashin-1823364538.html
Мосгорсуд оставил Яшина* в СИЗО
Мосгорсуд оставил Яшина* в СИЗО - РИА Новости, 12.10.2022
Мосгорсуд оставил Яшина* в СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление ареста муниципальному депутату Илье Яшину* по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:55
2022-10-12T13:55
2022-10-12T13:55
происшествия
илья яшин
москва
россия
московский городской суд
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста муниципальному депутату Илье Яшину* по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде."Постановление Басманного районного суда Москвы оставлено без изменений", - сказал собеседник агентства.Басманный суд Москвы в начале сентября продлил Яшину* арест до 12 ноября.Как ранее сообщала защита, политику уже предъявили окончательное обвинение, в скором времени дело может поступить в суд для рассмотрения по существу.Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти).Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.В середине июля Яшина* внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, илья яшин, москва, россия, московский городской суд, вооруженные силы рф
Происшествия, Илья Яшин, Москва, Россия, Московский городской суд, Вооруженные силы РФ
Мосгорсуд оставил Яшина* в СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление ареста муниципальному депутату Яшину