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Белый дом заявил о желании снизить риски развязывания ядерной войны - РИА Новости, 12.10.2022
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Белый дом заявил о желании снизить риски развязывания ядерной войны
Белый дом заявил о желании снизить риски развязывания ядерной войны - РИА Новости, 12.10.2022
Белый дом заявил о желании снизить риски развязывания ядерной войны
США нацелены снизить риски развязывания ядерной войны, одновременно с этим модернизируя свои ядерные вооружения и укрепляя обязательства перед своими... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:16
2022-10-12T19:16
в мире
сша
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США нацелены снизить риски развязывания ядерной войны, одновременно с этим модернизируя свои ядерные вооружения и укрепляя обязательства перед своими союзниками, говорится в обнародованной в среду стратегии по национальной безопасности страны."К 2030-м годам США впервые потребуется сдерживать две крупные ядерные державы, каждая из которых будет располагать современными и разнообразными глобальными и региональными ядерными силами. Чтобы наши силы и далее оставались способными реагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы намерены модернизировать нашу ядерную триаду, командование ядерными силами, средства управления и связи, нашу ядерную инфраструктуру, а также укрепить обязательства перед нашими союзниками", - следует из документа, который распространил Белый дом.При этом, как подчеркивается в стратегии, США нацелены добиваться "снижения рисков развязывания ядерной войны".
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в мире, сша, ядерное оружие
В мире, США, Ядерное оружие
19:16 12.10.2022
 
Белый дом заявил о желании снизить риски развязывания ядерной войны

Белый дом планирует снизить риски ядерной войны, модернизируя свои вооружения

© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США нацелены снизить риски развязывания ядерной войны, одновременно с этим модернизируя свои ядерные вооружения и укрепляя обязательства перед своими союзниками, говорится в обнародованной в среду стратегии по национальной безопасности страны.
"К 2030-м годам США впервые потребуется сдерживать две крупные ядерные державы, каждая из которых будет располагать современными и разнообразными глобальными и региональными ядерными силами. Чтобы наши силы и далее оставались способными реагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы намерены модернизировать нашу ядерную триаду, командование ядерными силами, средства управления и связи, нашу ядерную инфраструктуру, а также укрепить обязательства перед нашими союзниками", - следует из документа, который распространил Белый дом.
При этом, как подчеркивается в стратегии, США нацелены добиваться "снижения рисков развязывания ядерной войны".
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В миреСШАЯдерное оружие
 
 
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