https://ria.ru/20221012/yadernyy-1823508860.html

Белый дом заявил о желании снизить риски развязывания ядерной войны

Белый дом заявил о желании снизить риски развязывания ядерной войны - РИА Новости, 12.10.2022

Белый дом заявил о желании снизить риски развязывания ядерной войны

США нацелены снизить риски развязывания ядерной войны, одновременно с этим модернизируя свои ядерные вооружения и укрепляя обязательства перед своими... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:16

2022-10-12T19:16

2022-10-12T19:16

в мире

сша

ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США нацелены снизить риски развязывания ядерной войны, одновременно с этим модернизируя свои ядерные вооружения и укрепляя обязательства перед своими союзниками, говорится в обнародованной в среду стратегии по национальной безопасности страны."К 2030-м годам США впервые потребуется сдерживать две крупные ядерные державы, каждая из которых будет располагать современными и разнообразными глобальными и региональными ядерными силами. Чтобы наши силы и далее оставались способными реагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы намерены модернизировать нашу ядерную триаду, командование ядерными силами, средства управления и связи, нашу ядерную инфраструктуру, а также укрепить обязательства перед нашими союзниками", - следует из документа, который распространил Белый дом.При этом, как подчеркивается в стратегии, США нацелены добиваться "снижения рисков развязывания ядерной войны".

https://ria.ru/20221012/medvedev-1823481334.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сша, ядерное оружие