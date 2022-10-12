https://ria.ru/20221012/yadernyy-1823508860.html
Белый дом заявил о желании снизить риски развязывания ядерной войны
Белый дом заявил о желании снизить риски развязывания ядерной войны - РИА Новости, 12.10.2022
Белый дом заявил о желании снизить риски развязывания ядерной войны
США нацелены снизить риски развязывания ядерной войны, одновременно с этим модернизируя свои ядерные вооружения и укрепляя обязательства перед своими... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:16
2022-10-12T19:16
2022-10-12T19:16
в мире
сша
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США нацелены снизить риски развязывания ядерной войны, одновременно с этим модернизируя свои ядерные вооружения и укрепляя обязательства перед своими союзниками, говорится в обнародованной в среду стратегии по национальной безопасности страны."К 2030-м годам США впервые потребуется сдерживать две крупные ядерные державы, каждая из которых будет располагать современными и разнообразными глобальными и региональными ядерными силами. Чтобы наши силы и далее оставались способными реагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы намерены модернизировать нашу ядерную триаду, командование ядерными силами, средства управления и связи, нашу ядерную инфраструктуру, а также укрепить обязательства перед нашими союзниками", - следует из документа, который распространил Белый дом.При этом, как подчеркивается в стратегии, США нацелены добиваться "снижения рисков развязывания ядерной войны".
https://ria.ru/20221012/medvedev-1823481334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ядерное оружие
В мире, США, Ядерное оружие
Белый дом заявил о желании снизить риски развязывания ядерной войны
Белый дом планирует снизить риски ядерной войны, модернизируя свои вооружения
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США нацелены снизить риски развязывания ядерной войны, одновременно с этим модернизируя свои ядерные вооружения и укрепляя обязательства перед своими союзниками, говорится в обнародованной в среду стратегии по национальной безопасности страны.
"К 2030-м годам США впервые потребуется сдерживать две крупные ядерные державы, каждая из которых будет располагать современными и разнообразными глобальными и региональными ядерными силами. Чтобы наши силы и далее оставались способными реагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы намерены модернизировать нашу ядерную триаду, командование ядерными силами, средства управления и связи, нашу ядерную инфраструктуру, а также укрепить обязательства перед нашими союзниками", - следует из документа, который распространил Белый дом.
При этом, как подчеркивается в стратегии, США нацелены добиваться "снижения рисков развязывания ядерной войны".