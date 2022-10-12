https://ria.ru/20221012/yabloki-1823486749.html

В Кишиневе перед зданием Минсельхоза выгрузили более тонны яблок

В Кишиневе перед зданием Минсельхоза выгрузили более тонны яблок - РИА Новости, 12.10.2022

В Кишиневе перед зданием Минсельхоза выгрузили более тонны яблок

Более одной тонны яблок выгрузили в Кишиневе перед зданием министерства сельского хозяйства Молдавии в знак протеста молдавские садоводы, передает в среду... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:39

2022-10-12T18:39

2022-10-12T18:50

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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Более одной тонны яблок выгрузили в Кишиневе перед зданием министерства сельского хозяйства Молдавии в знак протеста молдавские садоводы, передает в среду корреспондент РИА Новости.Бессрочная акция протеста проходит в центре Кишинева с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным оппозиционной партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, в понедельник утром их принудительно демонтировала полиция.В среду прошел очередной флешмоб участников акции. Манифестанты, собравшиеся в центре Кишинева, скандировали антиправительственные лозунги, призывали к отставке руководство страны. К акции присоединились садоводы из северных и центральных районов страны. Они разгрузили из грузовиков яблоки. По словам аграриев, они привезли несколько тонн в знак протеста против бездействия властей."Урожай в этом году был хорошим, но мы не можем реализовать продукцию. Мы отправляли яблоки в основном в Россию. Сейчас фрукты пропадают. Евросоюзу наши яблоки не нужны. Как нам быть, правительство нас не слышит. Никто в Кишиневе не спешит вести переговоры с Москвой", - сказал корреспонденту РИА Новости фермер из Сорокского района Молдавии Юрий Тодерян.Один из лидеров протестного движения Раду Бушилэ отметил в ходе акции, что фермеры не могут реализовать фрукты и овощи на отечественном рынке из-за нелояльной конкуренции."Урожай портится и гниёт на полях. Садоводы не могут продавать свою продукцию по конкурентоспособной цене, потому что отечественный рынок наводнен иностранной продукцией. Сейчас власть готовит убогий план и хочет разрешить продажу сельскохозяйственных земель иностранцам", - сказал БушилэРанее Россельхознадзор сообщил, что с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции ряда районов Молдавии из-за неоднократных нарушений карантинных требований. Запрет распространяется на все районы Молдавии за исключением территории Приднестровья. Тем не менее, три компании из Оргеевского района Молдавии получили на первом этапе разрешение на продажу своей продукции на российском рынке благодаря договоренности между председателем района Дину Цуркану и представителями Россельхознадзора. Экспорт фруктов в Российскую Федерацию был разрешен с 7 октября.

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823127846.html

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823030014.html

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823153451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кишинев, молдавия, яблоки, протесты