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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
Украинское информагентство УНИАН сообщает в своем Telegram-канале о взрывах в Житомирской области. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:17
2022-10-12T21:31
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир путин
киев
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН сообщает в своем Telegram-канале о взрывах в Житомирской области."Сообщают о звуках взрывов в Житомирской области", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве и работе ПВО в Черкасской области.Украинские СМИ во вторник сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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в мире, жкх, владимир путин, киев, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Путин, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
20:17 12.10.2022 (обновлено: 21:31 12.10.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области

Украинское информагентство УНИАН сообщило о взрывах в Житомирской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН сообщает в своем Telegram-канале о взрывах в Житомирской области.
"Сообщают о звуках взрывов в Житомирской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве и работе ПВО в Черкасской области.
Украинские СМИ во вторник сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир ПутинКиевРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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