17:51 12.10.2022 (обновлено: 17:56 12.10.2022)
В Винницкой области объявили воздушную тревогу, пишут СМИ
"Общественное": в Винницкой области объявили воздушную тревогу, слышны звуки взрывов
Украинский флаг на здании города Винница, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Звуки взрывов слышны были в Винницкой области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, пишет "Общественное".
"В Винницкой области были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что в области работает противовоздушная оборона.
Украинские СМИ во вторник сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.