Рейтинг@Mail.ru
В Винницкой области объявили воздушную тревогу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/vzryvy-1823481200.html
В Винницкой области объявили воздушную тревогу, пишут СМИ
В Винницкой области объявили воздушную тревогу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2022
В Винницкой области объявили воздушную тревогу, пишут СМИ
Звуки взрывов слышны были в Винницкой области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, пишет "Общественное". РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:51
2022-10-12T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
винницкая область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103717/50/1037175068_0:117:2049:1269_1920x0_80_0_0_1a2ecb457e8820ee5d2e31282e434026.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Звуки взрывов слышны были в Винницкой области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, пишет "Общественное".Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что в области работает противовоздушная оборона.Украинские СМИ во вторник сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823168170.html
винницкая область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103717/50/1037175068_100:0:1947:1385_1920x0_80_0_0_38ac686cf6f67136a15ee42b0279bb48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, винницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина
17:51 12.10.2022 (обновлено: 17:56 12.10.2022)
 
В Винницкой области объявили воздушную тревогу, пишут СМИ

"Общественное": в Винницкой области объявили воздушную тревогу, слышны звуки взрывов

© Flickr / Alexander Melnik Украинский флаг на здании города Винница, Украина
Украинский флаг на здании города Винница, Украина - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Flickr / Alexander Melnik
Украинский флаг на здании города Винница, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Звуки взрывов слышны были в Винницкой области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, пишет "Общественное".
"В Винницкой области были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что в области работает противовоздушная оборона.
Украинские СМИ во вторник сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.
Пуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 17:00Специальная военная операция на Украине
Эксперт оценил эффект от военных ударов по украинским энергообъектам
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВинницкая областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала