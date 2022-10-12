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В Болгарии расследуют данные о грузе, взорванном на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022
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В Болгарии расследуют данные о грузе, взорванном на Крымском мосту
В Болгарии расследуют данные о грузе, взорванном на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022
В Болгарии расследуют данные о грузе, взорванном на Крымском мосту
Правоохранители Болгарии изъяли документы и видеозаписи компании "Свободна зона - Русе" в рамках расследования информации о грузе, который мог быть использован... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:07
2022-10-12T16:07
в мире
болгария
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правоохранители Болгарии изъяли документы и видеозаписи компании "Свободна зона - Русе" в рамках расследования информации о грузе, который мог быть использован как взрывчатка на Крымском мосту, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).Русе - главный болгарский порт на Дунае. В начатом в этом городе расследовании принимают участие сотрудники главной дирекции по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП) и таможенной службы, отмечает БНР.Согласно публикации, компания Baltex Capital зарегистрирована в Панаме, ее таможенные интересы в Болгарии представляет транспортно-экспедиционная фирма "Тиваком".Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.Ранее болгарское правительство со ссылкой на итоги расследования своих спецслужб заявило, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не был на территории Болгарии.
https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html
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в мире, болгария, чп на крымском мосту
В мире, Болгария, ЧП на Крымском мосту
16:07 12.10.2022
 
В Болгарии расследуют данные о грузе, взорванном на Крымском мосту

В Болгарии расследуют данные о грузе, который мог быть взорван на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правоохранители Болгарии изъяли документы и видеозаписи компании "Свободна зона - Русе" в рамках расследования информации о грузе, который мог быть использован как взрывчатка на Крымском мосту, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:41
Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту
Русе - главный болгарский порт на Дунае. В начатом в этом городе расследовании принимают участие сотрудники главной дирекции по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП) и таможенной службы, отмечает БНР.
Согласно публикации, компания Baltex Capital зарегистрирована в Панаме, ее таможенные интересы в Болгарии представляет транспортно-экспедиционная фирма "Тиваком".
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
Ранее болгарское правительство со ссылкой на итоги расследования своих спецслужб заявило, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не был на территории Болгарии.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:34
ГП Армении поручила СНБ заняться материалами о теракте на Крымском мосту
 
В миреБолгарияЧП на Крымском мосту
 
 
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