https://ria.ru/20221012/vzryv-1823421753.html

В Болгарии расследуют данные о грузе, взорванном на Крымском мосту

В Болгарии расследуют данные о грузе, взорванном на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022

В Болгарии расследуют данные о грузе, взорванном на Крымском мосту

Правоохранители Болгарии изъяли документы и видеозаписи компании "Свободна зона - Русе" в рамках расследования информации о грузе, который мог быть использован... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:07

2022-10-12T16:07

2022-10-12T16:07

в мире

болгария

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правоохранители Болгарии изъяли документы и видеозаписи компании "Свободна зона - Русе" в рамках расследования информации о грузе, который мог быть использован как взрывчатка на Крымском мосту, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).Русе - главный болгарский порт на Дунае. В начатом в этом городе расследовании принимают участие сотрудники главной дирекции по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП) и таможенной службы, отмечает БНР.Согласно публикации, компания Baltex Capital зарегистрирована в Панаме, ее таможенные интересы в Болгарии представляет транспортно-экспедиционная фирма "Тиваком".Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.Ранее болгарское правительство со ссылкой на итоги расследования своих спецслужб заявило, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не был на территории Болгарии.

https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html

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болгария

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, болгария, чп на крымском мосту