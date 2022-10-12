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МО получила 39 медалей на выставке "Золотая осень – 2022" - РИА Новости, 12.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221012/vystavka-1823521278.html
МО получила 39 медалей на выставке "Золотая осень – 2022"
МО получила 39 медалей на выставке "Золотая осень – 2022" - РИА Новости, 12.10.2022
МО получила 39 медалей на выставке "Золотая осень – 2022"
В Одинцове подошла к концу всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень – 2022". Предприятия из Московской области получили на ней 39 медалей, сообщил РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:21
2022-10-12T20:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Одинцове подошла к концу всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень – 2022". Предприятия из Московской области получили на ней 39 медалей, сообщил телеканал "360".Региону на выставке был отведен отдельный стенд. Он оказался не только самым крупным, но и самым популярным."На площади в 300 квадратных метров свою продукцию разместили 15 экспонентов из числа ведущих фермерских хозяйств, агрохолдингов, предприятий – производителей пищевой продукции региона. За 4 дня работы выставки стенд Подмосковья посетили более 500 человек", – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Производители из Московской области представляли на выставке свою продукцию – сыр, мед, молоко, рыбу, колбасы и другое. За достижения в области сельского хозяйства Московская область получила 39 медалей. Отдельно наградили молодого коломенского ученого в сфере мелиорации Михаила Зверькова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
20:21 12.10.2022
 

МО получила 39 медалей на выставке "Золотая осень – 2022"

© РИА Новости / Алексей КуденкоВсероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень" 2022
Всероссийская агропромышленная выставка Золотая осень 2022 - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Одинцове подошла к концу всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень – 2022". Предприятия из Московской области получили на ней 39 медалей, сообщил телеканал "360".
Региону на выставке был отведен отдельный стенд. Он оказался не только самым крупным, но и самым популярным.
"На площади в 300 квадратных метров свою продукцию разместили 15 экспонентов из числа ведущих фермерских хозяйств, агрохолдингов, предприятий – производителей пищевой продукции региона. За 4 дня работы выставки стенд Подмосковья посетили более 500 человек", – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Производители из Московской области представляли на выставке свою продукцию – сыр, мед, молоко, рыбу, колбасы и другое. За достижения в области сельского хозяйства Московская область получила 39 медалей. Отдельно наградили молодого коломенского ученого в сфере мелиорации Михаила Зверькова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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