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Первые 83 мобилизованных в Самарской области получили по 50 тыс руб - РИА Новости, 12.10.2022
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Первые 83 мобилизованных в Самарской области получили по 50 тыс руб
Первые 83 мобилизованных в Самарской области получили по 50 тыс руб - РИА Новости, 12.10.2022
Первые 83 мобилизованных в Самарской области получили по 50 тыс руб
Первые 83 жителя Самарской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получили единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:42
2022-10-12T20:42
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
дмитрий азаров
самарская область
россия
частичная мобилизация в россии
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САМАРА, 12 окт - РИА Новости. Первые 83 жителя Самарской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получили единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о единовременных выплатах в размере 50 тысяч рублей военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. В понедельник, 10 октября, он поручил кабинету министров региона в кратчайшие сроки разработать соответствующие нормативно-правовые акты и предусмотреть средства в резервном фонде правительства Самарской области. Документ был утвержден во вторник, 11 октября.По информации пресс-службы, средства на счета самарских бойцов будут зачисляться по мере предоставления списков министерством обороны РФ.По данным пресс-службы, в среду вечером Азаров провел оперативное совещание, чтобы убедиться в слаженности действий всех ведомств. Глава региона подчеркнул, что в случае, если мобилизованные граждане будут дольше находиться на обучении и боевом слаживании в военных частях, правительство вновь вернется к вопросу предоставления единовременных выплат в дополнение к денежному довольствию от Минобороны.
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общество, здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Дмитрий Азаров, Самарская область, Россия, Частичная мобилизация в России
20:42 12.10.2022
 
Первые 83 мобилизованных в Самарской области получили по 50 тыс руб

Первые 83 мобилизованных в Самарской области получили по 50 тыс руб

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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САМАРА, 12 окт - РИА Новости. Первые 83 жителя Самарской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получили единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о единовременных выплатах в размере 50 тысяч рублей военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. В понедельник, 10 октября, он поручил кабинету министров региона в кратчайшие сроки разработать соответствующие нормативно-правовые акты и предусмотреть средства в резервном фонде правительства Самарской области. Документ был утвержден во вторник, 11 октября.
"Первые 83 мобилизованных, которые в настоящий момент проходят боевое слаживание в воинских частях Самарской области, уже получили единовременную выплату по 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, средства на счета самарских бойцов будут зачисляться по мере предоставления списков министерством обороны РФ.
По данным пресс-службы, в среду вечером Азаров провел оперативное совещание, чтобы убедиться в слаженности действий всех ведомств. Глава региона подчеркнул, что в случае, если мобилизованные граждане будут дольше находиться на обучении и боевом слаживании в военных частях, правительство вновь вернется к вопросу предоставления единовременных выплат в дополнение к денежному довольствию от Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоДмитрий АзаровСамарская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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