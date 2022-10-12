https://ria.ru/20221012/vyplaty-1823525087.html

Первые 83 мобилизованных в Самарской области получили по 50 тыс руб

Первые 83 мобилизованных в Самарской области получили по 50 тыс руб - РИА Новости, 12.10.2022

Первые 83 мобилизованных в Самарской области получили по 50 тыс руб

Первые 83 жителя Самарской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получили единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:42

2022-10-12T20:42

2022-10-12T20:42

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

дмитрий азаров

самарская область

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg

САМАРА, 12 окт - РИА Новости. Первые 83 жителя Самарской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получили единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о единовременных выплатах в размере 50 тысяч рублей военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. В понедельник, 10 октября, он поручил кабинету министров региона в кратчайшие сроки разработать соответствующие нормативно-правовые акты и предусмотреть средства в резервном фонде правительства Самарской области. Документ был утвержден во вторник, 11 октября.По информации пресс-службы, средства на счета самарских бойцов будут зачисляться по мере предоставления списков министерством обороны РФ.По данным пресс-службы, в среду вечером Азаров провел оперативное совещание, чтобы убедиться в слаженности действий всех ведомств. Глава региона подчеркнул, что в случае, если мобилизованные граждане будут дольше находиться на обучении и боевом слаживании в военных частях, правительство вновь вернется к вопросу предоставления единовременных выплат в дополнение к денежному довольствию от Минобороны.

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/otlov-1821479558.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область, россия, частичная мобилизация в россии