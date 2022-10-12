Первые 83 мобилизованных в Самарской области получили по 50 тыс руб
Первые 83 мобилизованных в Самарской области получили по 50 тыс руб
Российские рубли. Архивное фото
САМАРА, 12 окт - РИА Новости. Первые 83 жителя Самарской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получили единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о единовременных выплатах в размере 50 тысяч рублей военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. В понедельник, 10 октября, он поручил кабинету министров региона в кратчайшие сроки разработать соответствующие нормативно-правовые акты и предусмотреть средства в резервном фонде правительства Самарской области. Документ был утвержден во вторник, 11 октября.
"Первые 83 мобилизованных, которые в настоящий момент проходят боевое слаживание в воинских частях Самарской области, уже получили единовременную выплату по 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, средства на счета самарских бойцов будут зачисляться по мере предоставления списков министерством обороны РФ.
По данным пресс-службы, в среду вечером Азаров провел оперативное совещание, чтобы убедиться в слаженности действий всех ведомств. Глава региона подчеркнул, что в случае, если мобилизованные граждане будут дольше находиться на обучении и боевом слаживании в военных частях, правительство вновь вернется к вопросу предоставления единовременных выплат в дополнение к денежному довольствию от Минобороны.