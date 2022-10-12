https://ria.ru/20221012/vyplaty-1823312726.html
Социальные выплаты в Москве проиндексируют на десять процентов
Социальные выплаты в Москве проиндексируют на десять процентов - РИА Новости, 12.10.2022
Социальные выплаты в Москве проиндексируют на десять процентов
Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 году будут проиндексированы на 10%, следует из проекта бюджета столицы на 2023... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:17
2022-10-12T11:17
2022-10-12T11:50
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
социальные выплаты
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 году будут проиндексированы на 10%, следует из проекта бюджета столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.Отмечается, что на финансирование льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан в 2023 году планируется направить 27,5 миллиарда рублей. Расходы на субсидии по оплате ЖКУ семьям с низким уровнем дохода на 2023 год запланированы в объеме 21,9 миллиарда рублей. Порядка 155 миллиардов рублей запланировано на обеспечение бесплатного или льготного проезда отдельных категорий москвичей на всех видах общественного транспорта в Москве и Московской области."Ассигнования в объёме 1,5 миллиарда рублей будут направлены на оказание ветеранам Великой Отечественной войны широкого спектра социальных услуг, таких как помощь социальных работников-сиделок, патронажной службы, осуществление круглосуточного вызова Службы неотложной помощи на дому, а также участие в программе "Санаторий на дому"", - говорится в тексте проекта.В тексте проекта указано, что на предоставление инвалидам, включая детей-инвалидов, технических средств реабилитации, в том числе протезно-ортопедических изделий, а также на обеспечение отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями в 2023 году планируется направить 7,7 миллиарда рублей, 75% из которых выделят из городского бюджета (5,8 миллиарда рублей) и 25% – из федерального бюджета (1,9 миллиарда рублей).Для оказания адресной социальной поддержки жителям города Москвы, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предусмотрено 9 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20221012/pensiya-1823318401.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, социальные выплаты
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, социальные выплаты
11:17 12.10.2022 (обновлено: 11:50 12.10.2022)
Социальные выплаты в Москве проиндексируют на десять процентов
Собянин принял решение об индексации социальных выплат на десять процентов с 1 января
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 году будут проиндексированы на 10%, следует из проекта бюджета столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
"Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 году будут проиндексированы на 10%" - говорится в тексте проекта.
Отмечается, что на финансирование льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан в 2023 году планируется направить 27,5 миллиарда рублей. Расходы на субсидии по оплате ЖКУ семьям с низким уровнем дохода на 2023 год запланированы в объеме 21,9 миллиарда рублей. Порядка 155 миллиардов рублей запланировано на обеспечение бесплатного или льготного проезда отдельных категорий москвичей на всех видах общественного транспорта в Москве и Московской области
.
"Ассигнования в объёме 1,5 миллиарда рублей будут направлены на оказание ветеранам Великой Отечественной войны широкого спектра социальных услуг, таких как помощь социальных работников-сиделок, патронажной службы, осуществление круглосуточного вызова Службы неотложной помощи на дому, а также участие в программе "Санаторий на дому"", - говорится в тексте проекта.
В тексте проекта указано, что на предоставление инвалидам, включая детей-инвалидов, технических средств реабилитации, в том числе протезно-ортопедических изделий, а также на обеспечение отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями в 2023 году планируется направить 7,7 миллиарда рублей, 75% из которых выделят из городского бюджета (5,8 миллиарда рублей) и 25% – из федерального бюджета (1,9 миллиарда рублей).
Для оказания адресной социальной поддержки жителям города Москвы, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предусмотрено 9 миллиардов рублей.