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Социальные выплаты в Москве проиндексируют на десять процентов

Социальные выплаты в Москве проиндексируют на десять процентов - РИА Новости, 12.10.2022

Социальные выплаты в Москве проиндексируют на десять процентов

Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 году будут проиндексированы на 10%, следует из проекта бюджета столицы на 2023... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:17

2022-10-12T11:17

2022-10-12T11:50

общество

москва

московская область (подмосковье)

россия

социальные выплаты

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 году будут проиндексированы на 10%, следует из проекта бюджета столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.Отмечается, что на финансирование льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан в 2023 году планируется направить 27,5 миллиарда рублей. Расходы на субсидии по оплате ЖКУ семьям с низким уровнем дохода на 2023 год запланированы в объеме 21,9 миллиарда рублей. Порядка 155 миллиардов рублей запланировано на обеспечение бесплатного или льготного проезда отдельных категорий москвичей на всех видах общественного транспорта в Москве и Московской области."Ассигнования в объёме 1,5 миллиарда рублей будут направлены на оказание ветеранам Великой Отечественной войны широкого спектра социальных услуг, таких как помощь социальных работников-сиделок, патронажной службы, осуществление круглосуточного вызова Службы неотложной помощи на дому, а также участие в программе "Санаторий на дому"", - говорится в тексте проекта.В тексте проекта указано, что на предоставление инвалидам, включая детей-инвалидов, технических средств реабилитации, в том числе протезно-ортопедических изделий, а также на обеспечение отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями в 2023 году планируется направить 7,7 миллиарда рублей, 75% из которых выделят из городского бюджета (5,8 миллиарда рублей) и 25% – из федерального бюджета (1,9 миллиарда рублей).Для оказания адресной социальной поддержки жителям города Москвы, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предусмотрено 9 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221012/pensiya-1823318401.html

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Владимир Лаврентьев

общество, москва, московская область (подмосковье), россия, социальные выплаты