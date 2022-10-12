https://ria.ru/20221012/vyplata-1823511174.html

На Алтае мобилизованным пообещали единовременную выплату

На Алтае мобилизованным пообещали единовременную выплату - РИА Новости, 12.10.2022

На Алтае мобилизованным пообещали единовременную выплату

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал каждому мобилизованному жителю региона единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, об этом губернатор... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:29

2022-10-12T19:29

2022-10-12T19:29

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

олег хорохордин

владимир полетаев

республика алтай

частичная мобилизация в россии

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БАРНАУЛ, 12 окт - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал каждому мобилизованному жителю региона единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, об этом губернатор написал в своем Telegram-канале."Сегодня на первом заседании Единого штаба по вопросам частичной мобилизации, поддержке мобилизованных, добровольцев и членов их семей приняли решение о введении единовременной региональной выплаты мобилизованным гражданам в 100 тысяч рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета. Выплаты начнем, когда, согласно плану, наши жители будут мобилизованы", - говорится в сообщении.Ранее со ссылкой на сенатора от региона Владимира Полетаева сообщалось, что ни один человек не призван в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации."Также поручил министерству труда, соцразвития и занятости населения Республики Алтай закрепить социального работника за семьей каждого мобилизованного, добровольца или контрактника, чтобы держать с ними оперативную связь, узнавать все нужды и потребности, иметь возможность оказать своевременную помощь", - написал глава региона.

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, олег хорохордин, владимир полетаев, республика алтай, частичная мобилизация в россии