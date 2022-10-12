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На Алтае мобилизованным пообещали единовременную выплату - РИА Новости, 12.10.2022
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На Алтае мобилизованным пообещали единовременную выплату
На Алтае мобилизованным пообещали единовременную выплату - РИА Новости, 12.10.2022
На Алтае мобилизованным пообещали единовременную выплату
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал каждому мобилизованному жителю региона единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, об этом губернатор... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:29
2022-10-12T19:29
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
олег хорохордин
владимир полетаев
республика алтай
частичная мобилизация в россии
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БАРНАУЛ, 12 окт - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал каждому мобилизованному жителю региона единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, об этом губернатор написал в своем Telegram-канале."Сегодня на первом заседании Единого штаба по вопросам частичной мобилизации, поддержке мобилизованных, добровольцев и членов их семей приняли решение о введении единовременной региональной выплаты мобилизованным гражданам в 100 тысяч рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета. Выплаты начнем, когда, согласно плану, наши жители будут мобилизованы", - говорится в сообщении.Ранее со ссылкой на сенатора от региона Владимира Полетаева сообщалось, что ни один человек не призван в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации."Также поручил министерству труда, соцразвития и занятости населения Республики Алтай закрепить социального работника за семьей каждого мобилизованного, добровольца или контрактника, чтобы держать с ними оперативную связь, узнавать все нужды и потребности, иметь возможность оказать своевременную помощь", - написал глава региона.
республика алтай
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общество, здоровье - общество, олег хорохордин, владимир полетаев, республика алтай, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Олег Хорохордин, Владимир Полетаев, Республика Алтай, Частичная мобилизация в России
19:29 12.10.2022
 
На Алтае мобилизованным пообещали единовременную выплату

На Алтае каждый мобилизованный получит единовременную выплату в размере ста тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БАРНАУЛ, 12 окт - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал каждому мобилизованному жителю региона единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
"Сегодня на первом заседании Единого штаба по вопросам частичной мобилизации, поддержке мобилизованных, добровольцев и членов их семей приняли решение о введении единовременной региональной выплаты мобилизованным гражданам в 100 тысяч рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета. Выплаты начнем, когда, согласно плану, наши жители будут мобилизованы", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на сенатора от региона Владимира Полетаева сообщалось, что ни один человек не призван в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации.
"Также поручил министерству труда, соцразвития и занятости населения Республики Алтай закрепить социального работника за семьей каждого мобилизованного, добровольца или контрактника, чтобы держать с ними оперативную связь, узнавать все нужды и потребности, иметь возможность оказать своевременную помощь", - написал глава региона.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоОлег ХорохординВладимир ПолетаевРеспублика АлтайЧастичная мобилизация в России
 
 
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